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POLİTİKA

40 milyar dolar harcadık

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye’nin Suriye sığınmacılar için 40 milyar dolar harcadığını söyledi. Avrupa Birliği’nin sadece 3 milyar avroluk destek verdiğini açıklayan Oktay, “Terörden temizlenen bölgelere ülkemizden yaklaşık 370 bin kişi geri dönmüştür” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, kimin ne dediğini ne kadar destek verdiğine bakmadan barış koridorunu hayata geçirmekte kararlı olduklarını söyledi. Oktay, kentteki bir otelde düzenlenen “Göç ve Yerinden Edilmeye Yönelik Yerel Çözümler Uluslararası Forumu”ndaki konuşmasında, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarıyla Suriye’de oluşturulan güvenli bölgelerin bugün o ülkedeki yaşanabilir yerleri oluşturduğunu dile getirdi.

Fuat Oktay

HİÇBİR AYRIM YAPMADAN KULLANIMA SUNUYORUZ

  • Oktay, “Burada güvenlik, sağlık ve eğitim başta olmak üzere, barınma, yol, su, elektrik dahil tüm yerel yönetim hizmetlerini, hiçbir ayrım yapmadan Suriyelilerin kullanımına sunuyoruz. Ayrıca bölgenin yönetimi yerel halk tarafından belirlenen mahalli meclisler tarafından idare edilmektedir. Terörden temizlenen bölgelere ülkemizden yaklaşık 370 bin kişi geri dönüş yapmıştır.” diye konuştu.
  • Harekatla güvenli hale getirilecek alana öncelikle 1 milyon, izleyen dönemde bir o kadar daha Suriyelinin geri dönüş yapmasının planlandığını bildiren Oktay, şunları kaydetti: “Güvenli bölgenin yapısına ilişkin üzerinde çalıştığımız taslak planda 5 bin nüfuslu 140 adet köy ile 30 bin nüfuslu 10 ilçeden oluşan yerleşim alanı bulunmaktadır. 200 bin civarında konutun da Barış Pınarı Harekatı bölgesinde inşa edilmesi öngörülmektedir. Okullar, hastaneler, sanayi siteleri, ibadet yerleri, yeşil alanlar, yol, su ve elektrik altyapısı da bu planlamanın içerisindedir. Buradan, bölgede istikrar ve huzur isteyen tüm tarafları güvenli bölgenin yapılanmasına destek vermeye davet ediyorum. Suriye’deki insani krizin sonlanmasını samimiyetle isteyen herkes güvenli bölge konusunda elini taşın altına koymalıdır. Biz kimin ne dediğine ne kadar destek verdiğine bakmadan barış koridorunu hayata geçirmekte kararlıyız. Bunu Arap, Kürt, Türk, Yezidi, Keldani; her kökenden kardeşlerimiz için yapacağız. Bizim mücadelemiz ülkemize musallat olmuş terör belasını kaynağında yok etmek içindir. Gaziantep’te Karşıyaka Polis Merkezinin önünde bombalı araç saldırısı yaparak 12 vatandaşımızı şehit edenler bunlardır.”

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