40’tan fazla üniversiteye denklik yasağı

15 Temmuz 2016 gecesi Türkiye Cumhuriyeti’ne yönelik gerçekleştirilen FETÖ/PDY merkezli darbe girişimi yalnızca siyasi ve askeri alanlarda değil, eğitim ve akademi cephesinde de derin izler bıraktı. Yükseköğretim Kurulu (YÖK), bu süreçte devletin ilgili kurumlarıyla koordinasyon içinde hareket ederek FETÖ ile irtibatlı ve iltisaklı olduğu tespit edilen çok sayıda yurt dışı yükseköğretim kurumunu tanımama ve mezunlarına denklik vermeme kararı aldı.

AKADEMİK MASKENİN ALTINDAKİ YAPI

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ), eğitim kurumları aracılığıyla uluslararası meşruiyet kazanma ve örgüt mensuplarını sistemin içerisine sızdırma stratejisini yıllar boyunca sürdürdü. Bu amaçla yurt dışında kurulan veya iş birliği yapılan üniversiteler, örgütün propaganda üssü haline getirildi. 15 Temmuz sonrasında YÖK, bu ağın deşifresi için yoğun bir çalışma başlattı.

DENKLİK REDDİYLE ENGELLENEN YAPILANMA

YÖK’ün kararına göre bazı üniversiteler, FETÖ/PDY terör örgütüyle doğrudan kurumsal bağları bulunduğu gerekçesiyle tamamen tanınmıyor. Bu üniversiteler, örgütün küresel ölçekte kadro yetiştirme, finansal kaynak sağlama ve propaganda faaliyetleri yürüttüğü merkezler arasında yer alıyor. ABD, Arnavutluk, Avustralya, Azerbaycan, Afganistan, Bosna-Hersek, Gürcistan, Irak, Kamboçya, Kırgızistan, Kazakistan, Kosova, Nijerya, Polonya ve Romanya’da bulunan 29 üniversiteyi YÖK tanımıyor. ABD’deki North American University, Nijerya’daki Nile University of Nigeria, Azerbaycan’daki Qafqaz University, Irak’taki Ishik University ve Türkmenistan’daki International Turkmen-Turkish University gibi kurumlar doğrudan örgütün kontrolünde kurulan yapılardı. Bu kurumların mezunlarının denklik başvuruları, özellikle 15 Temmuz 2016 öncesi mezunlar için kesin olarak reddediliyor. Bu üniversiteler, örgütün eğitim kisvesi altında sistematik biçimde uluslararası yapılanmasını sürdürdüğü alanlar olarak tanımlanıyor.

GÖLGE AKADEMİLERDE ÖRGÜT FAALİYETİ

Bazı üniversitelerde ise sadece FETÖ iltisaklı olduğu tespit edilen enstitü, merkez ya da kürsüler tanınmıyor. Bu yapıların faaliyetleri genellikle ev sahibi üniversitenin çatısı altında yürütülüyor, ancak içerik ve kadro bakımından doğrudan örgütle bağlantılı akademisyenler tarafından idare ediliyor. Bu statüde bulunan 13 enstitü, merkez ve kürsü bulunuyor. ABD’deki University of Houston bünyesindeki Gülen Institute, Avustralya’daki Deakin University’de kurulan Research Chair in Islamic Studies and Intercultural Dialogue ya da Kolombiya’daki Universidad del Rosario çatısı altındaki Centro de Estudios de Turquía bu kapsamda yer alıyor. Kanada’daki University of Waterloo ve Conrad Grebel University College’da yürütülen “Master of Peace and Conflict Studies” ve “Master of Theological Studies” gibi programlar bu kapsamda yine. Benzer şekilde, Fransa’daki INALCO (Doğu Dilleri ve Medeniyetleri Ulusal Enstitüsü) bünyesindeki Kürtçe Bölümü de tanınmayan programlar arasında yer alıyor.

YÜKSEKÖĞRETİMDE MİLLİ GÜVENLİK ÖNCELİĞİ

YÖK’ün bu adımı, Türkiye’nin milli güvenliğini tehdit eden yapılarla mücadelede eğitim ve yükseköğretim alanında da kapsamlı bir temizlik yapıldığını gösteriyor. FETÖ’nün bilim ve akademi üzerinden oluşturduğu imaj ve kadrolaşma stratejileri bu liste ile çökertilmeye çalışılıyor. 15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından FETÖ’nün yurt dışı eğitim yapılanması büyük ölçüde çökertildi. YÖK’ün hazırladığı tanınmayan üniversiteler listesi, yalnızca bugünün değil, gelecekte bu yapılara kapı aralayabilecek benzeri oluşumlara karşı da bir uyarı niteliği taşıyor.

DENKLİĞİ SORGULA ÖYLE GİT

Belgede, 2016–2017 eğitim öğretim yılı öncesinde bu kurumlardan mezun olan bireylerin denklik başvurularının doğrudan reddedileceği vurgulandı. Bu tarihten sonra eğitime başlayanlar için ise her bir başvurunun detaylı bir incelemeye tabi tutulacağı ifade edildi. YÖK, yurt dışında eğitim almak isteyen öğrencilere önemli bir uyarıda bulundu. Adayların e-Devlet sistemi üzerinden “YÖK Okul Tanıma Belgesi Sorgulama” ekranını kullanarak tercih edecekleri üniversitelerin tanınıp tanınmadığını mutlaka kontrol etmeleri istendi.



