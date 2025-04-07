410 farklı suçtan aranıyordu: İstanbul'da yakayı ele verdi

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri, 410 ayrı dolandırıcılık suçundan aranması bulunan A.P. isimli şüpheliyi İstanbul'da kıskıvrak yakaladı.
Tekirdağ'da 410 farklı suçtan aranan şüpheli düzenlenen operasyonla İstanbul'da yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "dolandırıcılık" suçundan bir olayın şüphelisi olduğu değerlendirilen, 410 farklı suçtan arama kaydı ile 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.P'nin yakalanması için çalışma yürütüldü.
Ekipler, İstanbul'un Ümraniye ilçesinde düzenlediği operasyonda, 2 yıldır aranan A.P'yi yakaladı.
Tekirdağ'a getirilen şüpheli adliyedeki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.