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Emniyet ve Jandarma dokuz ayrı organize suç örgütünü çökertti

Emniyet ve Jandarma dokuz ayrı organize suç örgütünü çökertti

Lokman Özdemir
Lokman Özdemir
10:487/04/2025, Pazartesi
G: 7/04/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Emniyet ve Jandarma ekipleri, 19-27 Mart 2025 tarihleri arasında gerçekleştirdikleri operasyonlarla 9 farklı organize suç örgütünü çökertmeyi başardı.
Emniyet ve Jandarma ekipleri, 19-27 Mart 2025 tarihleri arasında gerçekleştirdikleri operasyonlarla 9 farklı organize suç örgütünü çökertmeyi başardı.

9-27 Mart 2025 tarihleri arasında emniyet ve jandarma tarafından düzenlenen operasyonlarla 9 ayrı organize suç örgütü çökertildi. Operasyonlarda 86 şüpheli ise tutuklandı.

Güvenlik güçleri, huzuru sağlamaya yönelik operasyonlarına aralıksız devam ediyor.


Bu kapsamda da yapılan son operasyonu İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu.



Bakan Yerlikaya, X hesabından yaptığı açıklamada şöyle dedi:

86 kişi tutuklandı


19-27 Mart 2025 tarihleri arasında Emniyetimiz ve Jandarmamız tarafından 9 ayrı Organize Suç Örgütü Çökertildi. 86 şüpheli tutuklandı.


Jandarmamız tarafından; Kahramanmaraş’ta H.Ö.’nün, Adana’da B.P.’nin, Sakarya’da B.İ.’nin, Balıkesir’de K.C.Ş.’nin ve Antalya’da M.K.’nin, emniyetimiz tarafından; İstanbul’da B.G.’nin (yurt dışında tutuklu), Mersin’de M.K.’nin (yurt dışı firar), Kütahya’da Ç.M.’nin ve Balıkesir’de Y.U.’nun elebaşılığını yaptığı 9 ayrı Organize Suç Örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarımızda; Ç.M., Y.U., H.Ö., K.C.Ş., B.P., B.İ. ve M.K. isimli elebaşlarının da içerisinde bulunduğu 142 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerden; 86’sı TUTUKLANDI. 19’u hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.



Soruşturma başlatıldı


Cumhuriyet Başsavcılıkları, Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı ile Jandarma Genel Komutanlığı KOM ve Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri ile İl Jandarma Komutanlıkları KOM ve Organize Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu; İstanbul, Mersin, Kütahya, Balıkesir(2), Adana, Sakarya, Antalya ve Kahramanmaraş’ta düzenlenen operasyonlarda yakalanan organize suç örgütü üyesi şüphelilerin; suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, uyuşturucu madde imal ve ticareti, 6136 sayılı kanuna muhalefet, nitelikli yağma, kasten öldürmeye teşebbüs, silahla tehdit, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, silah ve mühimmat kaçakçılığı, mala zarar verme ve tefecilik suçlarından Savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı.


Ele geçirilenler


Operasyonlar sonucu; 18 adet ruhsatsız tabanca, 21 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet AK-47 uzun namlulu silah, muhtelif miktarda uyuşturucu madde ve 2 adet hassas terazi ele geçirildi.


Valilerimizi, operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı, operasyonları gerçekleştiren Kahraman Jandarmamızı ve Kahraman Polisimizi tebrik ediyorum.


Hiçbir suç ve suçlunun cezasız kalmaması için organize suç örgütlerine yönelik yürüttüğümüz mücadelemizin her aşamasında, suçluların yakalanması ve adalete teslim edilmesi için operasyonlarımıza kararlılıkla devam ediyoruz.





#İçişleri Bakanlığı
#suç örgütü
#operasyon

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