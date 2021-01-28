Gündem 42 gündür aranıyordu Cesedi ormanlık alanda çuval içinde bulundu
SAMSUN

42 gündür aranıyordu: Cesedi ormanlık alanda çuval içinde bulundu

Samsun’da 42 gündür kayıp olan 35 yaşındaki kadının cesedi çuval içinde naylona sarılmış ve çürümüş halde ormanlık alanda bulundu. Kadını öldürüp cesedini ormanlık alana bıraktığı öne sürülen kişi gözaltına alındı.

Haber Merkezi AA
Samsun'da 42 gündür kayıp olan kadın ormanlık alanda ölü bulundu.
Samsun'da 42 gündür kayıp olan kadın ormanlık alanda ölü bulundu.

Atakum ilçesinde geçen yıl 17 Aralık'ta evden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan 2 çocuk annesi Arzu Aygün'ün (35) yakınları, Denizevleri Polis Merkezi'ne kayıp başvurusunda bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Büro Amirliği ekipleri, Aygün'ü bulmak için çalışma başlattı.

Polis, Aygün ile yaşadığı öne sürülen M.C'yi gözaltına aldı.

CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

  • M.C, emniyetteki ifadesinde Aygün'ü otomobilinde öldürdüğünü, cesedini Terme ilçesine bağlı Kozluk Mahallesi'nde ormanlık alana attığını itiraf etti.

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CESEDİ ORMANLIK ALANDA BULUNDU

Şüphelinin ifadesi doğrultusunda polis ekipleri, kadının cesedini ormanlık alanda buldu. Aygün'ün cesedi, otopsi yapılmak üzere Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Şanlıurfa’da kan donduran olayın detayları ortaya çıktı: Cani koca eşi için işkence odası yapmış
FOTOĞRAF 9
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Edinilen bilgiye göre olay, dün akşam saatlerinde Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesine bağlı Akşemsetin Mahallesi’nde yaşandı. Sokakta kanlar içerisindeki kadını görenler polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.
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Olay yerine giden sağlık ekipleri, kadını ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Balıklıgöl Devlet Hastanesine götürdü. Burada tedavi altına alınan kadın, durumu ağır olduğu gerekçesiyle yoğun bakıma alındı.
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Hastaneye giden polisin yaptığı araştırmada İlyas A. isimli şahsın, yabancı uyruklu 40 günlük hamile eşi Mirvet N.’yi (28) eve kilitleyip zincirle bağladıktan sonra günlerce işkence yaparak kerpetenle tırnaklarını çektiği öğrenildi.
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20 kişilik ekip kuruldu <br> <br> Mahalleye giden polis ekipleri, çevrede yaptıkları araştırmada olayın orada yaşanmadığını belirledi. Olay yerini belirlemek ve cani kocayı yakalamak için 20 kişilik bir ekip kuruldu. Polis ekipleri mahalledeki birçok evde inceleme yaptı.
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Yapılan araştırmalar sonucu işkence olayının yaşandığı evin kadının bulunduğu yerden yaklaşık bir kilometre ileride olduğu belirlerken, İlyas A.’nın izini bulan polisler şahsı şehir merkezinde gözaltına aldı.
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İşkence için özel oda Gittikleri evde kadının diğer eşi Şinda El M.’nin yaşadığını belirleyen polis ekipleri, binada inceleme yaptı. Yapılan incelemede evin çatısında üstü halı ve kilimlerle kapatılan derme çatma bir oda olduğu belirlendi.
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Odanın içerisinde ve binada detaylı inceleme yapan polisler, duvarlarda, sopa, halı ve yastıkta kan izleri buldu. Evdekilerin ifadesini alan polisler cani kocanın yeğeni Halil A.’yı da gözaltına aldı.
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Polis sireni kadının hayatını kurtardı İlyas A.’nın evin üzerinde yaptığı derme çatma odada eşi Mirvet N.’ye sürekli işkence yaptığı belirtildi. Dün akşam saatlerinde mahallede polis sireni duyan ve o esnada evde olan cani adamın yeğeni Halil A.’nın amcasına kaçmasını söylediği, kendisinin de kadını zincirlerden kurtarıp sokağa bıraktığı iddia edildi.
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Kadının da kaçarak oturduğu eski mahallesine gittiği ve eski komşularından yardım istediği, komşuların araması üzerine bölgeye sağlık ekipleri ile polislerin geldiği öğrenildi.Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Şanlıurfa’da kan donduran olayın detayları ortaya çıktı: Cani koca eşi için işkence odası yapmış
Şanlıurfa'da kocası tarafından günlerce işkence yapılarak tırnakları kerpetenle koparılan kadının failini yakalayan polis, 20 kişilik bir ekip kurarak olayın detaylarını ortaya çıkardı. Olayın gerçekleştiği binada inceleme yapan polisler, cani kocanın eşine işkence yapmak için kurduğu bir oda ile kanlar içerisindeki yastık, halı, sopa ile kadının bağlandığı zincir ve tırnaklarını sökmek için kullandıkları kerpeteni buldu.


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