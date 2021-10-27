46 milyar TL vatandaşın cebinde kaldı

2022 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı’na göre; akaryakıttaki zamların son tüketiciye yansıtılmaması için uygulanan akaryakıtta eşel mobil sistemi önümüzdeki yıl da devam edecek. Önümüzdeki yıl akaryakıttaki fiyat artışlarının bir kısmı Özel Tüketim Vergisi (ÖTV)’den karşılanarak satış fiyatına yansıtılmayacak.

VATANDAŞA 8 AYDA 46 MİLYAR TL KATKI

Hazine’nin Eylül sonunda açıkladığı kamu maliyesi raporuna göre; bu yılbaşından beri uygulanan eşel mobil sistemi Ocak-Ağustos döneminde 46 milyar liralık zam akaryakıt fiyatlarına yansıtılmadı. Vatandaşın cebinde kalan para miktarının, eylül ayı ile birlikte 50 milyar lirayı aştığı tahmin ediliyor.

ENFLASYONU 2,45 PUAN DÜŞÜRDÜ

Sistemin enflasyona düşürücü etkisi 1,42 puan doğrudan, 1,06 puan ise dolaylı olmak üzere toplamda 2,48 puan oldu. İlgili fiyat artışları enflasyona etkisi nedeniyle de takip ediliyor. Benzin fiyatlarının TÜFE sepeti içindeki payı yüzde 1,16, otogazın yüzde 0,94 ve motorinin yüzde 1,66 seviyesinde bulunuyor.

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1,2 MİLYON KİŞİLİK İSTİHDAM HEDEFİ

Gelecek yıl salgın sonrası ekonomideki toparlanma süreci ve bu sürecin ima ettiği yüksek büyüme oranları çerçevesinde istihdam artışının ivme kazanmasıyla istihdamın bir önceki yıla göre 1 milyon 277 bin kişi artması, işsizlik oranının ise yüzde 12’ye gerilemesi bekleniyor. İş gücüne katılma oranının da toparlanarak, 2022 yılında 1 puan artışla yüzde 52,4’e ulaşması öngörülüyor.

İHRACAT 230 MİLYAR DOLARA ÇIKACAK

Söz konusu dönemde ihracatın yüzde 9,4 artarak 230,9 milyar dolar, ithalatın ise yüzde 9,6 yükselerek 282,7 milyar dolara ulaşması ve böylece dış ticaret açığının 51,8 milyar dolar seviyelerinde gerçekleşmesi bekleniyor. Bu varsayımlar altında cari işlemler açığının 2022 yılında 18,6 milyar dolar seviyesine gerilemesi, böylece cari işlemler açığının GSYH’ye oranının yüzde 2,2 seviyesinde gerçekleşmesi öngörülüyor.

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GIDAYA FİYAT GÖZETİM MEKANİZMASI

2022 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı’na göre, bir süredir planlanan ve tarım ürünlerinde arz ve rekolte tahminlerinin sağlıklı yapılabilmesine imkan verecek olan Erken Uyarı Sistemi kurulacak. Gıda ürünlerinde fiyat dalgalanmasının büyük veri ve ileri analitik yöntemler kullanılarak yakından takip edileceği Ürün Gözetim Mekanizması hayata geçirilecek. Erken Uyarı Sistemi çalışmalarına, tarım ürünleri fiyat ve maliyetleri konusunda Merkez Bankasına veri desteği sağlanacak. Böylece fiyat dalgalanmaları kontrol edilebilecek.

EKONOMİ Fiyatları eşel mobil frenledi

SGK’YA 280 MİLYAR LİRA TRANSFER

Gelecek yıl sosyal güvenlik kuruluşlarının toplam gelirlerinin 675,8 milyar lira, toplam giderlerinin 714,7 milyar lira ve gelir-gider açığının 39 milyar lira civarında olması öngörülüyor. SGK’ye 2022’de faturalı ödemeler, ek karşılıklar, emeklilere yapılan ek ödeme, devlet katkısı, prim teşviki de dahil olmak üzere toplam 280,7 milyar lira bütçe transferi yapılması planlanıyor.

KAYITDIŞI İŞÇİYE SIKI KONTROL

Kayıtlı istihdamın teşvikine yönelik veri analizine dayalı risk odaklı denetim faaliyetleri yaygınlaştırılacak. Bu kapsamda, kayıt dışı istihdam oranının yüzde 28,5’e düşürülmesi planlanıyor. Öte yandan iş sağlığı ve güvenliği kapsamında, ölümlü iş kazası oranının yüz binde 5,9’a düşürülmesi hedefleniyor.

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