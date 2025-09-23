Yeni Şafak
46 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

46 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

10:3523/09/2025, Salı
AA
Hakkında 46 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası olan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. (Foto: Arşiv)
Hakkında 46 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası olan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. (Foto: Arşiv)

Adana'da hakkında çeşitli suçlardan 46 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlü polis ekiplerince yakalandı.

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Gülpınar Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri kişiyi durdurdu.

Ekipler, Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü yapılan Mehmet İ'nin, farklı illerde işlenen "bilişim sistemleri veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık", "yaralama" ve "tehdit" gibi 30 suçtan arandığını belirledi.

Hakkında 46 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası olan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

#Adana
#Seyhan
#Gülpınar Mahallesi
