5 bin kişiyi işten çıkardı

Seçim meydanlarında “Tüm emekçi kardeşlerime sesleniyorum, hiç kimsenin işine ve emeğine dokunmayacağız” diye vaatlerde bulunan CHP’li Ekrem İmamoğlu kıyıma hız verdi. Seçim öncesi çalışanların işten çıkartılmayacağına dair sözler verilmesine karşın kısa sürede çok sayıda işçinin iş akitleri feshedildi. Geçtiğimiz pazar günü Yenikapı’daki Avrasya Gösteri Merkezi’nde CHP il ve ilçe teşkilatlarıyla yapılan toplantının ardından onlarca kişi daha işten atıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde (İBB) 27 Haziran’da görevi devralan İmamoğlu’nun, ekmeğiyle oynadığı işçi sayısı 5 bine dayandı.

İŞTİRAKLERDE KIYIM

İBB iştiraklerinden İSTAÇ A.Ş.’den 200, İstanbul Güvenlik A.Ş.’den 750, Metro İstanbul A.Ş.’den 200, Boğaziçi Yönetim A.Ş.’den 200, Park ve Bahçelerden 185, İspark A.Ş.’den 246, Beltur A.Ş.’den 175, Medya A.Ş.’den 72, Kültür A.Ş.’den 17 ve Belbim A.Ş.’den de 5 işçinin işine son verildi. Çoğu yıllardır İSMEK’te çalışan 2 bin 652 kişi de iş sözleşmesi yenilenmediği için fiili olarak işten çıkarıldı.

İBB ÖNÜNDE EYLEM

Ekrem İmamoğlu’nun başkanlığını yaptığı İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ait şirketlerden atılan işçiler dün belediye önünde oturma eylemi yaptı. Gerekçe gösterilmeden işten çıkartıldıklarını savunan 250’ye yakın kişi, İBB binası önünde saat 11.00 sularında toplanıp çeşitli sloganlar attı. İşlerine iade edilmek isteyen işçiler, yönetimden makul bir açıklama yapılıncaya kadar eylemlerini sürdüreceklerini kaydetti.

VARDİYA DEĞİŞİMİNDE ÖĞRENDİ

Yusuf Pınar

İstanbul Güvenlik A.Ş.’de çalışan Yusuf Pınar, işten atıldığını SMS’le öğrendiğini anlattı. Kendilerine hiçbir açıklama yapılmadan kapının önüne konulduklarını ifade eden Pınar, “Başkan İmamoğlu’dan bir açıklama duyana kadar burada beklemeye devam edeceğiz. Bizim tek isteğimiz işimize geri dönmek” dedı.

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Melih Yardımcı

İstanbul Güvenlik A.Ş.’den çıkartılan Melih Yardımcı ise “Her zaman görevimizi en doğru şekilde yerine getirdik. Vardiyamı teslim almaya gittiğimde işten çıkarıldığımı öğrendim. Bu kadar emek verdiğimiz, hak ederek girdiğimiz işimizden bu şekilde atılmak bizi çok üzdü” şeklinde konuştu.

OY VERDİK SÖZÜNÜ TUTMADI

Dinçer Töreli

İspark A.Ş.’den çıkartılan Dinçer Töreli, “Bir mesajla işten çıkartıldık. Bu bizi son derece rencide etti. Hakkımızı alana kadar direneceğiz. Başkan İmamoğlu’na oy verdik, buna rağmen işten atıldık. O bizden oy istedi, biz de verdik. Yine de bizi işten çıkarttı. Verdiği sözlerin hiçbirini tutmadı. İşçi haklarından bahsediyordu, hepimizi kapının önüne koydu” dedi.

Taner Sürmez

Yine İspark A.Ş.’den çıkartılan Taner Sürmez de şunları söyledi: “Güneşin altında saatlerce çalıştık, sesimizi çıkarmadık. Bize bankamatik memuru diyorlar. Ben bankamatik memuru değilim. Biz alın terimizle ekmeğimizin peşindeyiz.”

Medya A.Ş.’de mesai krizi

2018 yılının Haziran ayında Medya A.Ş.’de kameraman olarak çalışmaya başlayan Kadircan Dilli, “Temmuz ayında gece-gündüz çalışmamıza rağmen hak ettiğimiz mesai ücretleri yatırılmadı. Müdürlük tarafından da yatırılmayacağını öğrendik. Aynı şekilde Ağustos ayı mesai ücretlerinin de yatırılıp yatırılmayacağı bilinmiyor. CHP yönetimi mesai ücretlerimize de göz dikti” dedi.

dedi. Diyarbakır’a desteğe gidiyor

Ekrem İmamoğlu

Hafta sonu Diyarbakır ve Batman’a gidecek olan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun programı netleşti. Cumartesi sabahı Diyarbakır’da CHP İl Başkanlığı’nı ziyaret edecek olan İmamoğlu’nun, daha sonra İçişleri Bakanlığı tarafından teröre destek verdiği gerekçesiyle görevden alınıp yerine kayyım atanan HDP’li Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı ile görüşeceği öğrenildi. Akşam Batman’a geçecek olan İmamoğlu’nun, CHP İl Başkanı Hüseyin Yaşar’ın yeğeninin düğününe katılacağı, ertesi gün de yine Diyarbakır üzerinden İstanbul’a döneceği belirtildi.

Sebebini oğluma anlatsın

Burhan Güven

Yüzde 80 engelli oğluyla birlikte eyleme katılan Burhan Güven, “Mart ayında İstanbul Güvenlik A.Ş.’de işe başladım. Seçim öncesi kimseye dokunulmayacağı söylendi. Ancak İmamoğlu, bizim sevgimizi kazanacağı yerde nefretimizi kazanmak istiyor. Bizim duamızı alacağı yerde bedduamızı almak istiyor. Yanımda yüzde 80 bedensel engelli çocuğum var. Ona işten çıkarılış nedenimi anlatamıyorum. İmamoğlu gelsin açıklamayı bana değil çocuğuma yapsın. İstanbul’un her yerini bana verseniz, bu çocuğu ayağa kaldıramam. İşimi geri verin, en azından çocuğuma bir yaşam sağlayayım” dedi.

OYNAT 02:16 ​İBB'de işçi kıyımı sürüyor: Bugün itibariyle 4 bini aştı 23 Haziran seçimleri sonrasında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu seçim öncesi partisinin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte dile getirdikleri sözleri çabuk unuttu. İmamoğlu 2 aylık görev süresinde 4 binden fazla belediye çalışanını kapı önüne koydu. SMS ile gelen bildirimle işsiz kaldıklarını öğrenen yüzlerce çalışan İBB önünde oturma eylemi yaparken, İmamoğlu'nun verdiği sözü tutmasını bekliyor.



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OYNAT 03:36 Sel sularında 50 kişiyi kurtaran İBB çalışanı şu an işsiz İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait şirketlerde işten çıkartılan işçiler belediye önünde oturma eylemi yaptı. T1 tramvay hattı Eminönü istasyonunda güvenlik görevlisi olarak çalışan İSTGÜVEN A.Ş elemanı Ebubekir Genç, henüz 12 gün önce İstanbul'da yaşanan sel felaketinde 50 kişiyi sırtında taşıyarak sel sularından kurtardığını Yeni Şafak İnternet Yazı İşleri Müdürü Ersin Çelik'e anlattı. Genç, 'ben bir başarı belgesi beklerken telefonuma gelen mesajla işsiz kaldığımı öğrendim' dedi. Genç ayrıca, 'bana bankamatik memuru diyorlar ya, ben belki o sel sularında bana o sözleri söyleyenleri kurtardım, belki yakınlarını kurtarmış bir insanım.' diye konuştu. BiP'te paylaş

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