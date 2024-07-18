5 kazanda 20 bin kişiye aşure ikramı

Mısır Çarşısı Esnafları Derneği ve Fatih Belediyesi iş birliğiyle 5 dev kazanda toplam 20 bin kişilik aşure İstanbul Valisi Davut Gül, Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz ve Mısır Çarşısı esnafının katılımıyla vatandaşlara ikram edildi.

KERBELA ŞEHİTLERİMİZİ RAHMETLE ANIYORUZ

Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, “İstanbul’umuzun en kadim yerleşimlerinden olan Fatih’imizin Mısır Çarşısı’nda aşure kazanı kaynatıldı. Aşure bizim geleneğimizde hem bir matem günüdür hem de mukaddes bir gündür dolayısıyla Kerbela şehitlerimizi rahmetle anıyoruz” diye konuştu.

BİRLİĞİMİZ BÜTÜNLÜĞÜMÜZ DAİM OLSUN

Vali Gül, Mısır Çarşısı'nda derneğin öncülüğünde ve esnafın katılımıyla düzenlenen hayırlı bir işe şahitlik ettiklerini söyledi. Birlik ve beraberlik mesajı veren Gül, “Allah birliğimizi bütünlüğümüzü kardeşliğimizi daim eylesin. Tıpkı aşurede olduğu gibi bütün farklılıklar aynı kazanda bir araya geldiler ve güzel bir tat ortaya çıktı. Türkiye'de de aynı böyleyiz. İnşallah birliğimiz bütünlüğümüz hep daim olacak” dedi.











