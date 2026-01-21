51 defa isim değiştiren ‘5. Kol’ hesabı kapatıldı

Terör propagandası yapan bir hesaba daha savcılık kararıyla erişim engeli getirildi.
51 defa kullanıcı adı değiştiren, yurt dışından yönetilen, sürekli dezenformasyon üreten, halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçu işleyen ve terör propagandası yapan bir hesaba daha savcılık kararıyla erişime engellendi.
Suriye'de yaşanan gelişmelere ilişkin özellikle sosyal medya mecraları üzerinde dezenformasyon faaliyetleri yürütülüyor.
Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmeyi amaçlayan provokatif paylaşımlarla ilgili Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından resen soruşturmalar başlatıldı.
Bu kapsamda 51 defa kullanıcı adı değiştiren, yurt dışından yönetilen, sürekli dezenformasyon üreten, halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçu işleyen ve terör propagandası yapan bir hesaba daha savcılık kararıyla erişime engellendi.
'ASLA MÜSAADE EDİLMEYECEK'
Adalet Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada "Suç teşkil eden içerikler bakımından, erişim engeli başta olmak üzere tüm yargısal ve teknik tedbirler kararlılıkla uygulanacaktır. Sosyal medya mecralarında bilgi kirliliğine, dezenformasyona, toplumumuzun huzurunu bozacak ve kaosa sebep olacak girişimlere asla müsaade edilmeyecektir." açıklaması yapılmıştı.
