Bayrak provokasyonu: Bedelini ödeyecekler

Bayrak provokasyonuna tepki yağdı. Saldırıyı lanetleyen TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Milletimiz, sınırlarımız içinde veya dışında bayrağımızın şanını koruma gücüne ve kararlılığına sahiptir" diye konuştu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, “Şanlı bayrağımıza yapılan alçak saldırıyı lanetliyorum” dedi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, “En net ve güçlü karşılık verilecektir. Değerlerimize saldıranlar bunun bedelini muhakkak ödeyecektir” ifadelerini kullandı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran da şanlı bayrağımıza yönelik hain saldırının açık bir provokasyon olduğunu vurguladı. Bakanlar ve parti temsilcileri de pravokasyonu kınadı.