57 blok da yıkıldı: Hatay’daki sitede 3 bine yakın kişi yaşıyordu

Hemen ardından mutlu haberler gelmeye devam etti. Vatandaşların da yardım ettiği çalışmalarda 3 bebek ve 2 genç kızı canlı olarak çıkartıldı. Aynı sitede evi olan ve kurtarma çalışmalarına elleriyle destek veren Mehmet Yılmaz, “Her şey sanki film sahnesi gibiydi. Ben çok şükür kurtuldum ama Hatay yerle bir oldu. Yıkılan binalarda insanların ezildiğini gördüm, elimden geldiğince onları çıkartmak için mücadele ettim. Ama burada can pazarı var. Herkes enkaz altından çıkacak canlar için var gücüyle çalışıyor” dedi.