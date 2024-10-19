58 bin avroluk kapkaç oyunu polise takıldı

Bursa'da internetten oynadığı sanal kumarda kaybettiği parayı eşine söyleyemeyen Coşkun K. (35), yakın arkadaşı İsmail Melih A. (36) ile motosikletli kapkaç senaryosu hazırladı. Gerçeği ortaya çıkartan polis, 2 kişiyi gözaltına aldı. 15 Ekim'de Coşkun K. adlı iş adamının kapkaça uğradığı ihbarında bulunması üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Elindeki 58 bin avro bulunan çantanın bir motosikletli tarafından kapkaç yöntemiyle çalındığını söyledi. Güvenlik kamerası görüntülerini tekrar tekrar izleyen polis, "Bu işte bir terslik var" diyerek sorguladığı tekstilcinin ve arkadaşının senaryo hazırladığını kısa sürede ortaya çıkardı.Gözaltına alınan 2 arkadaş, emniyette çapraz sorguda olayın gerçeğini anlatmak zorunda kaldı. Coşkun K.'nın aslında 1 milyon lira üzerinde borcu olduğu ve ödeyemediği için eşine söyleyemediği ve evden ‘İş anlaşmasına gidiyorum' diyerek ayrıldığı belirlendi. Genç adamın arkadaşı İsmail Melih A. ile kapkaç oyunu yaptığı öğrenildi. Emniyet tutanaklarını eşine gösterip kendini mağdur göstermeye çalışan Coşkun K.'nın oyununu bozan polis ekipleri şahısları "Suç uydurma ve güvenlik güçlerini meşgul ettiği" iddiasıyla adliyeye sevk etti.