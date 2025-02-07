6 Şubat'ın ikinci yıl dönümü: Bizden başkası altından kalkamazdı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde Adıyaman’daki anma törenine katıldı. Olağanüstü çabayla inşa edilen 201 bin konut, altyapı ve diğer tesislere dikkat çeken Erdoğan, “Dünyada hiçbir ülkenin altından kalkamayacağı büyük bir inşa ve ihya hamlesine 2 yıl gibi kısa bir sürede hamdolsun imza attık” dedi.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Muhalefetin havsalasının bile almayacağı birçok alanda ihya ve inşa çalışmalarımızı başarıyla yürütüyoruz. Muhalefetin de en azından yönettikleri belediyelerde, reklama ayırdıkları mesaiyi kentsel dönüşüm ve depreme hazırlık çalışmalarına ayırarak çabalarımıza katkı vermesini bekliyoruz” dedi. Erdoğan, Adıyaman Gençlik ve Spor Müdürlüğü Spor Salonu’nda düzenlenen “Bir Oluruz 6 Şubat Depremleri Anma Programı”na katıldı.
SÜREKLİ ELEŞTİREREK MUHALEFET EDİLMEZ
BİZDEN BAŞKASI ALTINDAN KALKAMAZDI
ÜMİTSİZLİĞE KAPILMADIK
6 Şubat’ta 11 ilde meydana gelen sarsıntıların, sadece bu illerdeki insanları değil, 85 milyon olarak herkesi derinden etkilediğini vurgulayan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Birçok ülkenin yüzölçümünden daha büyük bir alanda meydana gelen depremlerden 14 milyon vatandaşımız etkilendi. 2,5 milyonu aşkın vatandaşımız farklı illere göç etmek zorunda kaldı. Asrın felaketi, ülkemiz için doğrudan 104 milyar dolar, dolaylı olarak da 150 milyar dolarlık ağır bir maliyete yol açtı. Herkesin altından kalkamayacağı bu ürkütücü tabloya rağmen hem millet hem de devlet olarak bir an olsun ümitsizliğe kapılmadık. Yüreklerimize düşen ateşi bir an önce söndürmek için gece gündüz demeden, yılmadan, yorulmadan, sabırla, azimle kararlılıkla çalıştık.”
650 BİN PERSONEL SAHAYA İNDİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremin ilk anından itibaren devletin tüm imkanları seferber ederek 650 bin personelle tüm kurumları afet sahasına gönderdiğini dile getirdi. Hızla enkaza koşan arama kurtarma ekiplerinin, güvenlik güçlerinin, sağlık çalışanlarının, işçilerin, mühendislerin, gönüllülerin ve sivil toplum kuruluşlarının tek yürek tek bilek olduğunu anımsatan Erdoğan, şöyle devam etti:
O zor günlerde siyasi menfaat devşirmek amacıyla ‘devlet nerede’ diye soranlara, ‘devlet işte burada halkının yanında’ diyerek cevabımızı hem de çok güçlü bir biçimde verdik. Devleti, evsiz kalan analarımızın, babalarımızın, evlatlarımızın ellerini tutarken, dertlilere derman olurken gösterdik. Devleti eğitimden, sağlığa, ulaşımdan, ticarete sorunları çözmek için aylarca deprem bölgesinde kalan bakanlarımızla, yöneticilerimizle, kamu görevlilerimizde gösterdik.
GÖZYAŞLARIMIZI İÇİMİZE AKITTIK
Devleti, deprem turistleri çekip gittikten sonra tam 2 yıl boyunca gece gündüz demeden süren inşa ve ihya çalışmalarıyla gösterdiklerini kaydeden Erdoğan şöyle devam etti: “Devleti, teslim edilen konut ve iş yerleriyle, yapılan yollar ve köprülerle, inşa edilen okullar ve hastanelerle, verilen destek ve teşviklerle gösterdik. Gözyaşlarımızı içimize akıtarak, emekle, alın teriyle, metanetle, çelik bir iradeyle şehirlerimizi yeniden ayağa kaldırıyoruz. O gün, yıkıntılarla dolan sokaklarımız bugün çocuklarımızın, gençlerimizin, gülüşleriyle ümit dolu çehreleriyle hamdolsun yeniden çiçekleniyor. Bizi ve devletimizi milletimize ve depremzedelerimize mahcup etmeyen Rabb’ime bugün bir kez daha hamdediyorum.”
2025’te herkes evine kavuşacak
- Erdoğan "Yılbaşına kadar toplam 453 bin konut, yani neredeyse yarım milyon konut yapacak ve evine girmeyen, iş yerine kavuşmayan tek bir vatandaşımızı dahi bırakmayacağız” dedi. Depremden etkilenen illerde 6 Şubat öncesi eğitim öğretim faaliyetlerinin 11 bin 567 okuldaki 119 bin 200 derslikte devam ettiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bugün itibarıyla derslik sayımız 132 bin 168’e ulaştı. Depremde 1295 okul ve 9 bin 935 derslik yıkılmış veya kullanılamaz hale gelmişti. Bugüne kadar 524 okul ve 7 bin 500 dersliğin yapımını tamamladık. Orta hasarlı 134 okul ve 1537 dersliği güçlendirdik. Az hasarlı 63 bin dersliği onardık. Halihazırda 717 okul ile 13 bin dersliğin yapımı 115 okul ve 1582 dersliğin güçlendirme çalışmaları devam ediyor. Böylece deprem bölgesindeki derslik kapasitesini yüzde 10 artırarak 6 Şubat’tan önceki kapasitenin üzerine çıkartacağız.”
34,5 milyar lira kira desteği
- Bölgede 204 milyar lira yatırım büyüklüğüne sahip, 50 bin 774 kişiye istihdam sağlayacak 1116 yatırım için teşvik belgesi düzenlediklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Deprem Sonrası Canlanma Destek Programı ile 60 bin 673 KOBİ’ye 37 milyar liranın üzerinde kaynak sağladık. TÜBİTAK aracılığıyla 484 araştırma geliştirme projesine 772 milyon lira destek, 2500’e yakın öğrenci ve araştırmacıya 672 milyon lira tutarında burs verdik” dedi.
- Deprem bölgesindeki hizmetlerin aksamaması ve hayatın tekrar normale dönmesi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile diğer bakanlıklar ve belediyelerle olağanüstü bir çaba gösterildiğini dile getiren Erdoğan, Sağlık Bakanlığının deprem bölgesinde 42,5 milyar lira bedelle 5 bin 588 yataklı 110 sağlık tesisini tamamladığını aktardı.
Bin 60 kilometre demir yolu
- Erdoğan, 8 ilde 336 kilometre bağlantı ve imar yolunun ihalesinin tamamlandığını ve çalışmalara başlandığını dile getirerek “Deprem konutlarının bağlantı ve imar yollarının yapımına devam ediyoruz. Demir yollarında hasarlı 1275 kilometrelik hattımızın 1060 kilometrelik kısmının yapım ve onarım çalışmaları bitti” dedi.
42 kurum ve kuruluşa plaket
Törende, asrın birlikteliğine katkı sağlayan kurum, kuruluş ve özel sektör temsilcilerine plaket sunuldu. AFAD, TOKİ, Emlak Konut, BAYKAR Teknoloji ve Mühendislik, Türk Hava Yolları, BORSA İstanbul, Turkcell, Türkiye İş Bankası, Ziraat Bankası, Halk Bankası, Vakıf Katılım, Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor kulüplerinin de aralarında olduğu 42 kurum ve kuruluşun temsilcileri plaketlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın elinden aldı. BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar’a plaketini veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, insansız hava araçlarında BAYKAR’ın dünyada belli bir üne kavuştuğunu belirterek, “Allah nazardan saklasın. Şimdi de bu başarılarının artarak devamını diliyoruz. Rabb’im yar, yardımcıları olsun.” temennisinde bulundu.