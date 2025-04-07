60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda Akdeniz'den Ege'ye pedal basılacak

Sportif değeri olduğu kadar Türkiye markasının turizm değerine de katkı veren 5 kıtada 13 dilde 190 ülkede milyonlarca kişi tarafından izlenen Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun 60. Yıl parkurunun geçtiği etaplarda öne çıkan değerler şunlar olacak:





1. Etap: Antalya - Antalya (132 km)

Tur, Akdeniz'in incisi Antalya'da başlayacak. Tarihi Kaleiçi sokakları, görkemli Hadrian Kapısı, Hıdırlık Kulesi ve zarif Yivli Minare, Anadolu'nun saklı hazinelerinden Sllyon ve Belek ile tur boyunca kadrajlara yansıyacak.

2. Etap: Kemer - Kalkan (167.4 km)

Bu etapta pedal sesleri antik çağlara uzanacak. Patara Plajı, alevleriyle efsanelere konu olan Yanartaş, Likya'nın gözdesi Myra, masmavi denizi ve dalış noktaları ile Finike, Demre, Kaş ve Kaputaj plajı da dünya ekranlarında olacak.





3. Etap: Fethiye - Marmaris (175.9 km)

Kelebekler Vadisi, eşsiz Ölüdeniz, nesli koruma altındaki Caretta Caretta kaplumbağaları ve Dalyan deltası izleyicilere görsel bir şölen sunacak.





4. Etap: Marmaris - Akyaka (Kıran) (115.4 km)

Bisiklet rotaları ile spor turizminin kalbi olan Marmaris, denize açılan orman yolları, yelken rotaları, Akyaka'da uçurtma sörfü ile arka fonda adeta kartpostal gibi görüntüler ile bisikletçilere eşlik edecek. Kraliçe etabı ile Marmaris – Akyaka (Kıran) etabı çok ses getirecek.





5. Etap: Marmaris - Aydın (151 km)

Tarih ve doğanın iç içe olduğu bu etapta UNESCO Dünya Mirası Adayı Afrodisias Antik Kenti ve Ege'nin sembolü zeytin ağaçları yarışmaya eşlik edecek.

Tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmış olan Aydın, Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda etap finaline bu yıl ilk kez ev sahipliği yapacak.

6. Etap: Kuşadası - Selçuk (Meryem Ana) (161.4 km)

Pek çok kez TUR rotasında yer alan Kuşadası, Güvercinada, antik dünyanın yıldızı Efes, dünyanın yedi harikasından biri olan Artemis Tapınağı, inanç turizminin önemli noktası Meryem Ana Evi ve dalış tutkunları için eşsiz koyları ile bir kez daha bisikletçileri ağırlayacak.





7. Etap: Selçuk - Çeşme (144.2 km)

Yüzyıllık geçmişini günümüze taşıyan Şirince Köyü, dünyaca ünlü bisikletçileri zamanda yolculuğa çıkaracak.

8. Etap: Çeşme - İzmir (105.7 km)

60. yılın tarihi finalinde bisikletçiler Ege'nin incisi İzmir'e ulaşacak. 500 km'lik bisiklet yolu ile Eurovelo 8 Akdeniz Rotası'nın da üyesi olan İzmir aynı zamanda mitolojik alanların çevresinde 28 bisiklet yolu da sunuyor. İzmir'in inci gibi bisiklet yollarında dünyaca ünlü bisikletçiler yeni bir tarih yazacak.







