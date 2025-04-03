60 yıllık bir göç hikâyesi

Avrupa Türklerinin göç serüvenine ışık tutan ve bu yolculuğa kültürel iz bırakan Hollanda Türkevi Derneği, yine çok kıymetli bir çalışmaya imza attı. Türkiye ile Hollanda arasında imzalanan iş gücü anlaşmasının 60’ıncı yılı vesilesiyle Türkevi’nin 40 yıllık yolculuğu kitaplaştırıldı. “60 Yıla 60 İmza (1987–2024)” adlı eser, Türkevi’nin bu süreçte ortaya koyduğu 2.600 faaliyetten seçilen 60 özel projeye ışık tutar nitelikte. 404 sayfalık eser, Gazeteci ve Araştırmacı Yazar Veyis Güngör ile Akademisyen Ahmet Suat Arı’nın ortak çalışmasıyla gün yüzüne çıktı.

Türkevi’nin göçün 60. yıl dönümünü dört farklı kitapla göç tarihine not düştüğünü anlatan Veyis Güngör, “Bunlardan biri olan 60 Yıla 60 İmza (1987–2024), sadece bir anı defteri değil; sürdürülebilirliğin, vizyonun ve toplumsal katılımın da belgesidir. Bu tarihsel yıldönümü Avrupa’da yaşayan Türk toplumu açısından sadece bir göç hikâyesini değil, aynı zamanda aidiyet, uyum, kültürel devamlılık ve sivil toplum mücadelesinin de sembolü hâline geldi” dedi.