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65 maddeli vergi paketi 1 Ekim'de Meclis Başkanlığı'na sunuluyor

AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş, yeni yasama yılının başlayacağı 1 Ekim Cuma günü 860 bin esnafı ilgilendiren ve vergi muafiyeti de içeren 65 maddelik kanun teklifini TBMM Başkanlığı'na sunacaklarını söyledi. Elitaş, teklif ile sosyal adaletin ve rekabet ortamının güçlendirilmesinin hedeflendiğini belirtti.

Haber Merkezi DHA
65 maddeli vergi paketi 1 Ekimde Meclis Başkanlığına sunuluyor
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AK Parti Grup Başkan Vekili Elitaş, 860 bin esnafı ilgilendiren 'Vergi Usulü Kanunu’nda değişiklik öngören 65 maddelik kanun teklifini Meclis'in açıldığı 1 Ekim'de TBMM Başkanlığı'na sunacaklarını söyledi.

Mustafa Elitaş
Mustafa Elitaş

Elitaş, teklifin 5 Ekim Salı günü de TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşüleceğini kaydetti. Elitaş, 1 Ekim Cuma günü 27'nci Dönem 5'inci Yasama Yılı'nın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Meclis'e hitabı ile başlayacağını hatırlatarak, şöyle konuştu:

"Biz de aynı gün 65 maddelik tamamen vergi kanunlarını ilgilendiren temel yasayı TBMM Başkanlığı’na sunacağız. Bu düzenleme ile ilgili arkadaşlar uzun süredir üzerinde çalışıyor. Sosyal adaletin ve rekabet ortamının güçlendirilmesi amaçlanmakta. Kayıt dışı ile mücadelede etkinliğin artırılması önemli maddelerimizden biri. Vergiye gönüllü uyumun artırılmasını teşvik eden düzenlemeler söz konusu. İtilaf konusu uygulamalarda yargı kararları dikkate alınarak yasal düzenlemelerin yapılması. Uygulamada ortaya çıkan belirsizliklerin giderilmesi. Vergi uygulamalarında öngörülebilirliğin artırılması, yani dijital ortamda vergi takiplerinin denetim ve incelemelerinin altyapısının oluşturulması. Sermaye yapısının güçlendirilmesi ve yeni yapılandırmaların teşvik edilmesiyle ilgili durumlar söz konusu."


'ESNAF RAHATLAYACAK'

Mustafa Elitaş, özellikle 860-900 bine yakın basit usulde vergilendirilmiş esnafın rahatlamasını sağlayacak düzenlemeyi hayata geçirmeyi amaçladıklarını kaydederek, "240 bin TL hasılattan aşağı olan basit usulde vergilendirmeye tabi mükellefler artık bundan sonra vergi ödemez hale gelecekler. Ama kayıtları devam edecek. Defter kayıtlarını aynı şekilde tutacaklar. Çünkü faturasız bir yaşamın olmasını arzu etmediğimiz için bütün faaliyetlerinde alışverişlerinde ticaretlerinde yine fatura işlemini gerçekleştirecekler. 2021 itibarı ile 240 bin TL’nin altında olan mükellefler 2022 yılında kazançlarına ilişkin beyanname vermeyecekler" diye konuştu.


İNTERNETTE PARA KAZANANLARA VERGİ KOLAYLIĞI

AK Parti'li Elitaş, internette sosyal medya üzerinden para kazananları beyanname verme mecburiyetinden kurtaracaklarını belirterek, "Facebook gibi çeşitli sosyal medya ortamında yapılan tıklanmadan dolayı bu firmaların kendilerine gönderdikleri reklam paraları var. Bu reklam paraları önemli bir noktaya ulaşmış durumda. Vergi dairesi bunları inceleme mecburiyetinde çünkü bir gelir elde ettikleri, dolayısıyla bir beyanname verme mecburiyetleri var. Bu beyanname mecburiyetini ortadan kaldıracak, bankalarla yapılacak anlaşma çerçevesinde kendilerinin gösterecekleri bir hesapla vergi beyannamesi vermeden doğrundan doğruya kaynaktan kesinti yapılmak suretiyle elde ettikleri kazancın vergisini vermiş olacaklar" dedi.

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'GEÇİCİ BEYANNAME SAYISINI 3'E DÜŞÜRÜYORUZ'

AK Parti'li Elitaş, düzenleme ile vatandaşa devlet tarafından verilen hibe ve yardım unsurlarının vergiye tabi olmamasını da sağlayacaklarını belirtti. Elitaş, sanayi ve ticaret odalarından kendilerine gelen talepler doğrultusunda geçici beyanname sayısını düşürdüklerini belirterek, "Yılda 4 kere geçici beyanname verme süresi vardı. En son beyanname bir sonraki yılın 17 Şubat'ında verilmek zorundaydı. Bize gelen talepler doğrultusunda geçici beyanname sayısını 3’e düşürüyoruz" diye konuştu.

TEŞVİK BELGELİ YATIRIMLARA DÜZENLEME

Teşvik belgeli yatırımlara yeni düzenlemeler getirdiklerini kaydeden Elitaş, "2022 yılından itibaren alınacak teşvik belgeli yatırımlarda vergi indirimine tabi teşvikler söz konusuydu. O teşviklerde işletme kurulacak, kurulduktan sonra kara geçecek, kar ettikten sonra indirim söz konusu olacaktı. Ama bu işletmelerin kuruluş aşaması, üretime geçiş aşaması, piyasada tutunma aşamasından dolayı zaman olarak çok gecikiyordu. Bunu ilk yıl için yaptığımız uygulamada; vergi istisnasına tabi olan kısmın yüzde 10'u kazanç olmasa dahi, KDV ve ÖTV hariç olmak üzere diğer vergi unsurlarından mahsup etme imkanı vermiş oluyoruz. Bu da erken teşvik kapsamına girmiş olan önemli bir düzenleme olduğunu düşünüyoruz" dedi.
AK Parti'li Elitaş, vergi barışı ile ilgili süreyi de yeniden düzenlediklerini, 2021’den sonraki yıllar içinde sabit kıymetlerin yeniden değerleme oranında değerlemeye tabi tutulmasına imkan verdiklerini, bunun da işletmeler lehine ve sermaye yapısını güçlendirmeye yönelik bir düzenleme olduğunu vurguladı.

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