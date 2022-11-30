Gündem 6lı masa krizleri uyutacak İstanbul Sözleşmesi ve başörtüsü gibi konular anayasa çalışmasında yer almadı
ANKARA

6’lı masa krizleri uyutacak: İstanbul Sözleşmesi ve başörtüsü gibi konular anayasa çalışmasında yer almadı

Anayasa çalışmasını açıklayan 6’lı masa, ortaklar arasında kriz çıkarabilecek konuları pas geçti. İstanbul Sözleşmesi, başörtüsü ve zorunlu din dersi gibi konular anayasa çalışmasında yer almadı. Seçim yaklaştığı için CHP’nin “Cinsel yönelim yasayla dezavantaj olmaktan çıkarılacak” vaadi de şimdilik rafa kaldırılıyor.

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Mehmet Güney Yeni Şafak
6’lı masa krizleri uyutacak: İstanbul Sözleşmesi ve başörtüsü gibi konular anayasa çalışmasında yer almadı
​Anayasa çalışmasını açıklayan 6’lı masa, ortaklar arasında kriz çıkarabilecek konuları pas geçti.

6'lı masanın önceki gün açıkladığı anayasa taslağında partilerin çekinceleri ve parti tabanlarından tepki çekebilecek maddelere ve konulara yer verilmedi. Partilerin kulsilerinde "6 parti arasında tartışma oluşturabilecek maddelere yer verilmedi. Partilerin tabanına açıklamakta zorlanacak tepki çekebilecek konulara güçlendirilmiş parlamenter sistem ortaklığı bitene kadar da yer verilmeyecek" ifadeleri kullanılıyor.

TARTIŞMAYA AÇIK MADDELERE SEÇİM SÜRECİ UYKUSU

Masada bulunan CHP, İYİ Parti, DEVA, Gelecek, Saadet ve Demokrat Parti’nin tabanına anlatmakta zorlanacağı konular arasında olan, İstanbul Sözleşmesi, başörtüsü, zorunlu din dersi, gibi konular anayasa çalışmasında yer almadı. Özellikle muhafazakâr kesimi etkileyecek konularda partiler dikkatli davranacak.

Seçim sürecine girilmesi ile birlikte 6’lı masadaki partilerin açıklayacağı vaatlerde de ortak söylem birliği üzerinde çalışmalar gerçekleştiriliyor. Tıpkı anayasada olduğu gibi gündem oluşturabilecek söylemler pas geçilecek. İmam-Hatip, Kur’an Kursları, dini ve milliyetçi söylemlerde partiler dikkatli davranacak. CHP’nin vaatleri arasında bulunan, "Cinsel yönelim yasayla dezavantaj olmaktan çıkarılacak" vaadi gibi kamuoyunda tartışılması muhtemel konulara yer verilmeyecek.

SEÇİMLERDEN SONRA MADDELER SERBEST

Masadaki konuşulan çekinceli maddeler ise seçimlerden sonra ele alınacak. Seçimlerden sonra güçlendirilmiş parlamenter sistem iş birliğinin bitmesi ile birlikte partiler vaatlerini istedikleri gibi kamuoyuna açıklayabilecek. Partiler, açıkladığı vaatler ile birlikte yapmak istediği çalışmayı dillendirebilecek.

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