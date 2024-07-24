7 bin genç tekbirlerle Ayasofya'yı coşturdu

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından yürütülen Yaz Okulu projesi kapsamında “4. Ayasofya Buluşması” yapıldı. İstanbul'un 39 ilçesindeki okullarda eğitim gören yaklaşık 7 bin ortaokul öğrencisinin katıldığı programda, kılınan öğle namazının ardından dualar edildi ve Kur'an okundu. Etkinliğe her geçen yıl daha fazla ilgi gösterildiğini belirten TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci, şunları söyledi: “Ayasofya açılacak, saflar sıra sıra doldurulacak” demiştik, Yaz Okulu gençliğimizle bu ahdimizin hakkını verdik, her yıl binlerce gencimizle Ayasofya’ya akın ettik. Bu gençlik Ayasofya’yı yaşayacak ve bir gün gelecek bu gençlerimiz Mescid-i Aksa'yı kendi elleriyle özgürleştirecekler."
Yaz okulunda eğitim alan Semih Özçelik de "Hocalarımız bize dini eğitimler verdi, Filistin için de yardım çalışmaları düzenledik. Uzun zamandan beri İsrail ürünlerini almıyorum, boykot ediyorum." ifadelerini kullandı.
25 MİLYON ZİYARETÇİ
İstanbul Müftü Yardımcısı Ahmet Aktürkoğlu, Ayasofya Camii'nin ibadete açılmasının üzerinden geçen 4 yılda yaklaşık 25 milyon ziyaretçiyi ağırladığını söyledi.