7 bin genç tekbirlerle Ayasofya'yı coşturdu

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından yürütülen Yaz Okulu projesi kapsamında “4. Ayasofya Buluşması” yapıldı. İstanbul'un 39 ilçesindeki okullarda eğitim gören yaklaşık 7 bin ortaokul öğrencisinin katıldığı programda, kılınan öğle namazının ardından dualar edildi ve Kur'an okundu. Etkinliğe her geçen yıl daha fazla ilgi gösterildiğini belirten TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci, şunları söyledi: “Ayasofya açılacak, saflar sıra sıra doldurulacak” demiştik, Yaz Okulu gençliğimizle bu ahdimizin hakkını verdik, her yıl binlerce gencimizle Ayasofya’ya akın ettik. Bu gençlik Ayasofya’yı yaşayacak ve bir gün gelecek bu gençlerimiz Mescid-i Aksa'yı kendi elleriyle özgürleştirecekler."