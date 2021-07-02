Gündem 7 yaşındaki çocuk kapı demirine sıkıştı
İSTANBUL

7 yaşındaki çocuk kapı demirine sıkıştı

Küçükçekmece’de, balkonun kapısındaki demirleri sıkışan 7 yaşındaki çocuk itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Haber Merkezi İHA
7 yaşındaki çocuk kapı demirine sıkıştı
Başı kapı demirine sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı.

Olay, dün akşam saatlerinde Küçükçekmece Kanarya Mahallesi Mavikuş Sokak’taki 5 katlı binanın birinci katında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kardeşleri ile oynayan 7 yaşındaki Eylül Bozkurt, kilitli olan demir kapıdan balkona çıkmaya çalıştı. Ancak çocuk kapıya sıkıştı. Kardeşinin sıkıştığını gören diğer çocuklar, annelerine haber verdi. Annesi, Elif’i sıkıştığı yerden çıkartmak istedi ancak başarılı olamayınca itfaiyeye haber verdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, demir makasla kapının bir kısmını keserek, sıkışan çocuğu kurtardı. Olanları anlatan Elif’in annesi, “Kapı kilitli kalmış, anahtar da içerde kalmış. Benim diğer iki çocuğum da kapıyı açması için onu balkona çıkartmak istemiş ama sıkıştı. Bir şeyi yok çok şükür” dedi.

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