70 il sıfırın altını gördü

04:0014/01/2026, Çarşamba
G: 14/01/2026, Çarşamba
Evlerin saçaklarında dev buz sarkıtları oluştu.

Soğuk ve yağışlı havanın etkisini sürdürdüğü yurtta, 70 ilde hava sıcaklıkları sıfırın altına indi. En düşük sıcaklık, Van’ın Çaldıran ilçesinde sıfırın altında 19,9 derece olarak ölçüldü. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, yurdun büyük bölümünde soğuk ve yağışlı hava etkisini sürdürüyor. Önceki gün, 70 ilde sıcaklıklar ilçelere göre sıfırın altında 0,6 ile 19,9 derece arasında değişti. Türkiye genelinde en düşük sıcaklık Van’ın Çaldıran ilçesinde kaydedilirken, Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde eksi 13,6 derece, Ağrı’nın Taşlıçay ilçesinde sıfırın altında 11,9 derece ölçüldü.


YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

