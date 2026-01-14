70 il sıfırın altını gördü

Soğuk ve yağışlı havanın etkisini sürdürdüğü yurtta, 70 ilde hava sıcaklıkları sıfırın altına indi. En düşük sıcaklık, Van’ın Çaldıran ilçesinde sıfırın altında 19,9 derece olarak ölçüldü. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, yurdun büyük bölümünde soğuk ve yağışlı hava etkisini sürdürüyor. Önceki gün, 70 ilde sıcaklıklar ilçelere göre sıfırın altında 0,6 ile 19,9 derece arasında değişti. Türkiye genelinde en düşük sıcaklık Van’ın Çaldıran ilçesinde kaydedilirken, Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde eksi 13,6 derece, Ağrı’nın Taşlıçay ilçesinde sıfırın altında 11,9 derece ölçüldü.