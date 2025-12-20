Yeni Şafak
Türkiye'nin en soğuk yerleri açıklandı: Sıcaklık eksi 20 dereceyi gördü

09:5220/12/2025, Cumartesi
IHA
Doğu Anadolu dondu: Türkiye’nin en soğuk yerleri açıklandı.
Türkiye genelinde etkili olan soğuk hava dalgası, özellikle Doğu Anadolu Bölgesi’nde hayatı olumsuz etkiledi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, dün gece Türkiye’de ölçülen en düşük sıcaklık eksi 20 dereceyle Bitlis’in Adilcevaz ilçesine bağlı Çanakyayla köyünde kaydedildi.

Gece saatlerinde termometrelerin sıfırın altına hızla düştüğü birçok il ve ilçede dondurucu soğuklar etkisini gösterdi. En düşük sıcaklıkların büyük bölümünün Doğu Anadolu ve çevresinde ölçülmesi dikkat çekti.

Meteoroloji verilerine göre, Türkiye’de dün gece ölçülen en düşük sıcaklıklar şöyle:
  • Bitlis, Adilcevaz, Çanakyayla köyü: -20,0
  • Ağrı, Eleşkirt, Yayladüzü Beldesi: -17,9
  • Ardahan, Göle: -17,9
  • Kars, Selim: -16,6
  • Kars Harakani Havalimanı: -16,3
  • Van, Gevaş, Aydınocak köyü: -15,9
  • Erzurum, Tekman, Hacıömer köyü: -15,3
  • Ardahan, Yalnızçam Kayak Merkezi: -15,0
  • Erzincan’da da dondurucu soğuklar etkili oldu. Kentte en düşük sıcaklık Refahiye’de -9,8, Otlukbeli’nde -9,4, Erzincan Havalimanı’nda ise -8,3 derece olarak ölçüldü.
