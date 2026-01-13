İstanbul’da yüksekler karla buluştu

Yılın ilk gününde kara ‘Merhaba’ diyen İstanbul, dün bir kez daha beyaza büründü. Yüksek yerlerde etkili olan karın tadını okulların tatil olmasını fırsat bilen çocuklar çıkardı. Sıcaklıkların yarından itibaren artacağı belirtiliyor.
İstanbul’da dün sabahın erken saatlerinde başlayan kar yağışı, bazı bölgelerde gün boyu etkisini sürdürdü. Avrupa Yakası’nda Büyükçekmece, Bağcılar, Küçükçekmece, Sultangazi, Başakşehir, Beylikdüzü ve Arnavutköy’de kar yağışı görülürken, Bahçelievler ve Bakırköy’de sulu kar etkili oldu. Anadolu Yakası’nda ise Ümraniye, Çekmeköy, Beykoz, Çamlıca Tepesi ve Aydos Ormanı başta olmak üzere yüksek kesimlerde kar yağışı devam etti.
HAVADA 124 SEFER İPTALİ
Kar yağışıyla birlikte evlerin çatıları, park halindeki araçlar, yol kenarları ve yeşil alanlar beyaz örtüyle kaplandı. Sürücüler trafikte dikkatli ilerlerken, belediye ve kara yolları ekipleri ana arterlerde ve kavşaklarda karla mücadele çalışmalarını sürdürdü. Olumsuz hava koşulları nedeniyle Pegasus 46, THY 54 ve AJet ise 24 seferini iptal etti.
KARIN TADINI ONLAR ÇIKARDI
İstanbul’da kar yağışı nedeniyle okulların tatil edilmesini fırsat bilen çocuklar da sokaklara çıktı. Sultangazi’de Habipler Mahallesi’ndeki oyun parklarında kartopu oynayan çocuklar eğlenceli anlar yaşadı. Aileler de çocuklarıyla birlikte karın keyfini çıkardı. Çamlıca Tepesi’nde de kar kalınlığı yer yer 10 santimetreyi buldu. Ailesiyle birlikte kar topu oynamaya gelen Latife Ayyıldız, “Çok mutluyuz. Okullar tatil oldu. Valiye de teşekkür ediyoruz. Çocukları getirdik, karın heyecanını yaşıyoruz" dedi. Nermin Ünal da “Burada kar çok güzel yağıyor. İstanbul’un her tarafında böyle yağsa ‘Kış geldi’ derdik. Geçen sene yağmadı, bu sene özlemiştik. Eşimle sabah yürüyüşü yapalım dedik. Hem yürüyüş yaptık hem de kar topu oynadık" diye konuştu. Başakşehir’de bulunan Şamlar Tabiat Parkı beyaz örtüyle kaplandı.
Sıcaklıklar artacak
- Yurt genelinde etkisini sürdüren soğuk ve yağışlı hava, yarın ülkeyi terk edecek, sıcaklıklar kademeli olarak artacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, hafta boyunca etkili olacak hava durumuna ilişkin bilgi verdi. Yarından itibaren yurdun kuzey bölgelerinde aralıklarla yağış görüleceğini aktaran Çelik, batı ve iç bölgelerde sıcaklıkların yavaş yavaş yükselerek mevsim normallerine çıkacağını söyledi. Şu anda Karadeniz'in iç kesimlerinde ve Doğu Anadolu'da kar kalınlıklarının yüksek olduğunu bildiren Çelik, kar yağışının yarın özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda etkili olacağını, daha sonra da yurdu terk edeceğini anlattı. Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda eğimi yüksek bölgelerde çığ riskinin sürdüğünü belirten Çelik, vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı. Çelik, "Kayak merkezlerinde 2 metreye yaklaşan kar kalınlıkları var şu anda. Özellikle Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'daki kayak merkezlerinde daha yüksek kar kalınlıkları mevcut. İl merkezlerinde bakıldığında özellikle Bitlis'te kar kalınlığı 1,5 metreye yakın şu anda. Salı ve çarşamba günü de Bitlis ve Doğu Anadolu'nun doğusunda yoğun kar yağışları göreceğiz" diye konuştu. Çelik, İstanbul'da yarın yağmurlu, cuma günü parçalı bulutlu bir hava öngörüldüğünü söyledi. Ankara'da bugün hafif kar yağışı beklendiğini dile getiren Çelik, "Yarın ve perşembe günü Ankara'da yağış beklenmiyor ancak hava parçalı, çok bulutlu olacak" dedi. Çelik, İzmir'de de gelecek 3-4 gün boyunca yağış beklenmediğini belirtti.
Trakya kara kavuştu
- Trakya genelinde etkili olan kar yağışıyla birlikte Tekirdağ, Kırklareli ve Edirne beyaza büründü. Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde çatılar, parklar, meydanlar ve sahil kesimi karla kaplanırken, çocuklar sokaklarda kartopu oynadı; olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde dün eğitime ara verildi. Kırklareli’nde özellikle Istranca Ormanları’nda kar yağışı kış manzaraları oluştururken, yoğun yağış ve buzlanma nedeniyle taşımalı eğitim yapılamadı. Edirne’de ise Selimiye Camii ve Karaağaç başta olmak üzere tarihi alanlar beyaz örtüyle kaplanarak kartpostallık görüntülere sahne oldu; vatandaşlar karın oluşturduğu manzaraların tadını çıkardı.