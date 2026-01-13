İstanbul’da yüksekler karla buluştu

Yurt genelinde etkisini sürdüren soğuk ve yağışlı hava, yarın ülkeyi terk edecek, sıcaklıklar kademeli olarak artacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, hafta boyunca etkili olacak hava durumuna ilişkin bilgi verdi. Yarından itibaren yurdun kuzey bölgelerinde aralıklarla yağış görüleceğini aktaran Çelik, batı ve iç bölgelerde sıcaklıkların yavaş yavaş yükselerek mevsim normallerine çıkacağını söyledi. Şu anda Karadeniz'in iç kesimlerinde ve Doğu Anadolu'da kar kalınlıklarının yüksek olduğunu bildiren Çelik, kar yağışının yarın özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda etkili olacağını, daha sonra da yurdu terk edeceğini anlattı. Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda eğimi yüksek bölgelerde çığ riskinin sürdüğünü belirten Çelik, vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı. Çelik, "Kayak merkezlerinde 2 metreye yaklaşan kar kalınlıkları var şu anda. Özellikle Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'daki kayak merkezlerinde daha yüksek kar kalınlıkları mevcut. İl merkezlerinde bakıldığında özellikle Bitlis'te kar kalınlığı 1,5 metreye yakın şu anda. Salı ve çarşamba günü de Bitlis ve Doğu Anadolu'nun doğusunda yoğun kar yağışları göreceğiz" diye konuştu. Çelik, İstanbul'da yarın yağmurlu, cuma günü parçalı bulutlu bir hava öngörüldüğünü söyledi. Ankara'da bugün hafif kar yağışı beklendiğini dile getiren Çelik, "Yarın ve perşembe günü Ankara'da yağış beklenmiyor ancak hava parçalı, çok bulutlu olacak" dedi. Çelik, İzmir'de de gelecek 3-4 gün boyunca yağış beklenmediğini belirtti.