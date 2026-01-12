Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Tekirdağ
Tekirdağ'da kar yağışı etkili oluyor

Tekirdağ'da kar yağışı etkili oluyor

09:0912/01/2026, Pazartesi
DHA
Sonraki haber
Hava sıcaklığının sabah saatlerin eksi 2 dereceye düştüğü kentte; motokurye, skuter ve motosikletlerin de trafiğe çıkışı yasaklandı
Hava sıcaklığının sabah saatlerin eksi 2 dereceye düştüğü kentte; motokurye, skuter ve motosikletlerin de trafiğe çıkışı yasaklandı

Tekirdağ'da gece başlayan kar yağışı, sabah saatlerinde etkisini artırdı. Okulların bugün tatil edildiği kentte, hava sıcaklığı da eksi 2 dereceye düştü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından Tekirdağ'da, gece saatlerinde kar yağışı başladı. Sabah saatlerinde etkisini artıran kar yağışı nedeniyle birçok bölge beyaza büründü. İl merkezi, Malkara, Çorlu, Çerkezköy, Saray ilçeleri başta olmak üzere birçok noktada kar yağışı sürerken; Tekirdağ Valiliği, il genelindeki tüm okullarda eğitime ara verildiğini açıkladı. Hava sıcaklığının sabah saatlerin eksi 2 dereceye düştüğü kentte; motokurye, skuter ve motosikletlerin de trafiğe çıkışı yasaklandı.



#Tekirdağ
#hava durumu
#kar yağışı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
ASKİ'den yeni su kesintisi duyurusu: Ankara'nın 2 ilçesinde ve çok sayıda mahallesinde su kesintisi yapılacak