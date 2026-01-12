İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı

İstanbul Valiliğinin meteorolojik uyarılarda bulunduğu kentte sıcaklıkların düşmesiyle gece yarısı Avrupa Yakası'nda Silivri ve Çatalca'nın yüksek kesimlerine kar yağdı.Silivri'nin Akören Mahallesi'nde etkili olan kar nedeniyle araçların üstü ve binaların çatıları beyaza büründü.

Gün içinde kent genelinde etkili olması beklenen kar yağışının kalınlığının 5 cm'yi, yüksek kesimlerde ise 10-15 cm'yi bulabileceği belirtildi.

İstanbul'da kentin farklı ilçelerinde başlayan kar yağışı, Anadolu Yakası'nın yüksek kesimlerinde de kendisini gösterdi. Pendik Aydos Ormanı, Beykoz Kavacık, Çatalca ve Çekmeköy'de kar yağışı etkili oluyor.