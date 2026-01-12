İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı

İstanbul'da, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı uyarıların ardından kar yağışı etkili olmaya başladı. Taksim Meydanı, Pendik, Beykoz, Çatalca, Silivri gibi İstanbul'un yüksek bölgelerinde lapa lapa yağan kar görüntülere yansıdı.
İstanbul Valiliğinin meteorolojik uyarılarda bulunduğu kentte sıcaklıkların düşmesiyle gece yarısı Avrupa Yakası'nda Silivri ve Çatalca'nın yüksek kesimlerine kar yağdı.Silivri'nin Akören Mahallesi'nde etkili olan kar nedeniyle araçların üstü ve binaların çatıları beyaza büründü.
Sabah saatlerinde ise Taksim Meydanı'nda lapa lapa kar yağışı görüntülere yansıdı.
Gün içinde kent genelinde etkili olması beklenen kar yağışının kalınlığının 5 cm'yi, yüksek kesimlerde ise 10-15 cm'yi bulabileceği belirtildi.
İstanbul'da kentin farklı ilçelerinde başlayan kar yağışı, Anadolu Yakası'nın yüksek kesimlerinde de kendisini gösterdi. Pendik Aydos Ormanı, Beykoz Kavacık, Çatalca ve Çekmeköy'de kar yağışı etkili oluyor.
İstanbul Valiliği, kent genelinde beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle 12 Ocak pazartesi günü okulların tatil edildiğini duyurdu.İstanbul Valiliği'nin NSosyal hesabından yapılan açıklamasında şu ifadelere yer verildi; "İstanbul’da eğitime 1 gün kar tatili arası… İyi tatiller çocuklar.❄️🌨️