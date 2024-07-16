8. yıl dönümünde 15 Temmuz mesajı: Tiyatro diyenleri affetmeyeceğiz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “15 Temmuz'a ‘tiyatro’ diyenleri, kıyamete kadar affetmeyeceğiz” dedi.

15 Temmuz destanının 8’inci yıl dönümünde Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde bulunan 15 Temmuz Şehitler Makamı'nı ziyaret etti. Ardından Hafıza 15 Temmuz Müzesi önünde vatandaşlara hitap eden Erdoğan, şehitlerin yakınları ve kahraman gazileri en kalbi duygularla, hürmetle ve muhabbetle selamladığını söyledi.

TEK BİLEK OLARAK BİR ARADAYIZ

15 Temmuz hain darbe girişiminin 8. seneidevriyesi olduğunu aktaran Erdoğan, “Milletin darbecilere karşı destan yazdığı bu tarihi günde, yine tek yürek, tek bilek olarak bir aradayız. Rabb'im o gece göğüslerini kurşunlara siper ederek şehadet şerbeti içen tüm kardeşlerimizin ruhlarını şad, mekanlarını cennet eylesin diyorum. Aynı kutlu gaye uğrunda mücadele ederken yaralanan gazilerimize bir kez daha şükranlarımı sunuyorum. 15 Temmuz şehitleriyle birlikte vatanımıza, bayrağımıza ve istikbalimize sahip çıkarken şehit düşen tüm kahramanlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Külliye'de düzenlenen programa katılan 15 Temmuz gazisi Turgut Aslan'la bir süre sohbet etti.

VAHŞİ YÜZLERİNİ GÖRDÜK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, darbe girişiminin ilk anlarından itibaren yaptıkları çağrıları dahi beklemeden hainlere direnmek üzere sokaklara ve meydanlara koşan herkese bugün bir kez daha teşekkür etti. 15 Temmuz gecesi milletin iradesinin adeta şaha kalktığı, tam anlamıyla gerçek bir kahramanlık hikayesinin yazıldığı yerlerin en başında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün geldiğini dile getiren Erdoğan, şöyle devam etti: “Kalkışmanın başladığı yer olan köprüde darbeci alçaklar gece boyunca sabaha kadar kan dökmeye, masumları katletmeye devam ettiler. Sadece köprü üzerinde ikisi polis olmak üzere toplam 34 vatan evladını şehit verdik. Darbecilerin kalleş ve vahşi yüzünü burada işledikleri cinayetlerde hep beraber gördük.”

BÜYÜK BİR İFTİHARLA HATIRLIYORUZ

“Hafızamıza kazınan o sahnelerin hiçbirini unutmadık ve unutmuyoruz. Aynı şekilde milletimizin çıplak elleriyle tanklara ve ölüm kusan silahlara karşı verdiği destansı mücadeleyi de büyük bir iftiharla hatırlıyoruz. 'İnsan bir kere ölür, adam gibi ölür' diyen, 'Öleceksek ülkemiz ve milletimiz için adam gibi ölelim' diyerek darbecilere meydan okuyan, milli irade kahramanlarını her daim şükranla anacağız. Adını tarihe ve milletimizin kalbine altın harflerle yazdıran şehitlerimizin kahramanlıklarını, dilden dile, gönülden gönüle aktararak yaşatacağız. 15 Temmuz'a 'oyun' diyenleri, 'tiyatro' diyenleri, utanmadan 'danışıklı dövüş' diyenleri de kıyamete kadar affetmeyeceğiz.”

Tüm gücümüzle sahip çıkacağız

15 Temmuz'a bu çirkin iftiraları atanların, Türkiye üzerinde oynanmak istenen kanlı oyunun, tezgahlanmak istenen büyük tiyatronun birer figüranları olduğunu söyleyen Erdoğan, “Bu millet istiklaline dokunan, iradesine pranga vurmaya kalkan her oyunu nasıl bozmuşsa bundan sonra da bozmaya devam edecektir. Rabb'im bir daha bizleri böyle menfur girişimlerle karşı karşıya bırakmasın” dedi. Şehitleri unutmayıp, 15 Temmuz ruhunu ihya eden herkese ayrı ayrı teşekkür eden Erdoğan, “Birileri unutturmak için akla ziyan bahaneler üretse de biz 15 Temmuz'a tüm kalbimizle, tüm gücümüzle sahip çıkmaktan geri durmayacağız. Tekrar her birinize şükranlarımı sunuyor, aziz şehitlerimizi rahmetle yad ediyor, gazilerimizden ‘Allah razı olsun’ diyorum” ifadelerini kullandı.

Şehitler için Kur’an okudu

Ziyarette, şehitler için Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi İmam Hatibi Bünyamin Topçuoğlu ve Çamlıca Camii İmam Hatibi Yunus Balcıoğlu Kur'an-ı Kerim okudu. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Fatiha Suresi'ni ve Bakara Suresi'nin ilk 5 ayetini okudu. İl Müftüsü Safi Arpaguş ise 15 Temmuz şehitlerinin her biri için yapılan hatimlerin duasını etti. Ziyarette, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la birlikte eşi Emine Erdoğan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İstanbul Valisi Davut Gül, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'nin yanı sıra bazı milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, gaziler ve şehit aileleri yer aldı.

Emaneti yücelteceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü” dolayısıyla sosyal medyadan mesaj yayınladı. Emine Erdoğan, “O karanlık gecenin sabahına ulaşan aydınlık, milli iradenin, birlik ve beraberliğin zaferidir. Bu kutlu direnişin kahramanlarının yürekleri, milletimizin sinesinde atmaya devam ediyor. Onların bıraktığı mukaddes emaneti, sonsuza dek koruyacak ve yücelteceğiz. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün yıl dönümünde, şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum” ifadelerine yer verdi.

Nefretle anılacaklar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşi Emine Erdoğan'la birlikte akşam da Külliye'de düzenlenen '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı'na katıldı. MHP, BBP, HÜDAPAR ve DSP genel başkanlarının yanı sıra sehit yakınları, gaziler ve vatandaşların katıldığı programda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, FETÖ terörüne karşı kararlılık mesajı verdi. Erdoğan satır başları ile şu ifadeleri kullandı:

NEFRETLE ANILACAKLAR

Yurt dışındaki şarlatandan emir alarak pis ellerini vatanımıza uzatan FETÖ'cü alçaklar, döktükleri kanla tarihimize kara bir leke olarak geçtiler. Modern dönem haşhaşilerini ne biz affedeceğiz ne de 252 evladını bir gecede kara toprağa veren milletimiz affedecektir. Ülkemize, milletimize ve milli iradenin temsilcisi olan hükümetimize kast eden bu ihanet şebekesi, değil 8 yıl, 80 yıl sonra bile nefretle anılacak.

ÖFKEMİZ HALA TAZEDİR

Üzerinden 8 sene geçmesine rağmen acımız da öfkemiz de tazedir. FETÖ'yle ve vesayetle mücadele azmimiz ilk günkü kadar diridir, güçlüdür, ayaktadır. FETÖ'cü alçakların kurduğu sinsi tuzaklara düşmeden, son darbeci de yargıya hesap verene kadar, inşallah bu süreci hassasiyetle yürüteceğiz. Milletin sandıkta tecelli eden iradesine, Allah'ın izniyle gölge düşürmeyiz, leke sürdürmeyiz, kimsenin el uzatmasına müsaade etmeyiz.

Külliye'de 15 Temmuz buluşması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'deki 15 Temmuz programı öncesinde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM Başkanvekili Celal Adan, eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman, eski Başbakan Binali Yıldırım, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, HÜDA-PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ve DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

Türk halkı destan yazdı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, FETÖ'nün darbe girişiminin 8. yılı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup gönderdi. Menfur darbe girişiminin kardeş Türkiye'nin ulusal çıkarlarına, demokratik temellerine ve hukukun üstünlüğüne yönelik bir saldırı olduğunu vurgulayan Aliyev, bilge ve mert Türk halkının devlet ve demokrasi uğruna mücadele ederek ve göğsünü siper ederek bir kez daha kahramanlık destanı yazdığını kaydetti.

Aliyev, “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Türk halkının dayanışmasının, mücadelesinin ve milli birliğinin sembolü olarak daima yaşayacak ve yüzyıllar geçtikçe daha büyük bir gururla anılacaktır” ifadesini kullandı. Darbe girişiminin önlenmesinde Erdoğan'ın büyük rolünün olduğunu belirten Aliyev, “Azerbaycan halkı ve devleti bu ihaneti ilk dakikalardan itibaren şiddetle kınamış ve her zaman olduğu gibi kardeş Türkiye devletinin ve halkının yanında yer almıştır” dedi.

En önemli kazanım demokrasi ruhudur

Ankara'daki 15 Temmuz anmalarının merkezlerinden biri de Türkiye Büyük Millet Meclisi oldu. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Meclis'teki törende konuştu. Kürsüye gelen ilk isim Cevdet Yılmaz oldu. Yılmaz, bu topraklarda milletin iradesi dışında hiçbir güç tanımadıklarını ifade ederek, "Aklını başkalarına kiraya vermeyen, özgür düşünen bireylerin oluşturduğu bir toplumsal ortam ve hukuk devletine sadakatle bağlı kamu görevlileri FETÖ ve benzeri yapılanmaların panzehridir" dedi. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "O gece ortaya koyduğumuz en önemli kazanımlarımızdan biri demokrasi ruhudur. Milletimiz bir işgal teşebbüsü ile karşı karşıya kaldığını anlamıştır. Bu milletin kitabında işgalciye eyvallah etmek yazmaz. Milletimiz vatan savunmasını her şeyin üstüne koyarak sokakları doldurmuştur" diye konuştu.

En küçük merhamet olmayacak

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yayınladığı mesajında, Türkiye'nin ilerleyiş ve yükseliş azminden ürken odakların yeni arayışlar, farklı oyunlar peşinde olduğuna dikkati çekti. Sekiz yıl önce Türkiye'nin son anda kurtulduğu dipsiz uçurumun tekrar açılmaya ve kazılmaya çalışıldığının gözlemlendiğini kaydeden Bahçeli, şu değerlendirmeyi yaptı: “Güney sınırlarımız boyunca terör devleti, bir başka ifadeyle sözde garnizon devleti veya ikinci İsrail kurma çabalarıyla eş zamanlı olarak FETÖ'nün belini doğrultmaya, nefes borusunu açmak için ilk yardım almaya, enerji ve motivasyon kaynaklarını çeşitlendirmeye başladığı da gayet berrak bir gerçektir.”

KAFESE ALINAN SİYASİ PARTİLER!

“FETÖ'nün yabancı ülkelere sığınan elebaşlarının sosyal medya anarşisinin ateşiyle fitne kazanını kaynatmalarının yanı sıra, Pensilvanyalı caninin iç işgal cephesinde konuşlanan gizil ve gizemli uzantılarının, hatta bu terör örgütünün şeref muhalifi telkin ve vaatlerine aldanarak kafese alınan bazı siyasi partilerin eş güdüm ve el birliği halinde Türkiye'nin tekrar 15 Temmuz öncesine taşınmasına hizmet ettikleri inkar edilemeyecek netliktedir.”

EZİP GEÇMEYE MUKTEDİRİZ

“Türk Silahlı Kuvvetleri, 'Mürekkep Damlası Stratejisi'yle PKK/YPG'ye karşı sürekli operasyon evresine nasıl geçmişse, FETÖ'yü, FETÖ'nün iç ve dış uzantılarını yıldırıcı ve yok edici, bununla mündemiç proaktif nitelikli seri operasyonların bir an evvel icra ve ifa edilmesi beka düzeyinde mecburiyettir. Çünkü PKK neyse FETÖ aynısıdır. Türkiye Cumhuriyeti hem PKK'yla hem de FETÖ'yle kıran kırana mücadele edip silindir gibi ezip geçmeye muktedirdir.”

AYAKTA KALMA ŞANSI YOK

“Yeni yüzyılda ne PKK’nın ne de FETÖ’nün ayakta kalma şansı yoktur. Türk tarihinde çok nadir görülen dehşet vakalarından birisi olan mahut kanlı ve meşum gecede FETÖ'nün hain saldırısı nasıl boşa çıkarıldıysa, Türkiye'yi bölme ve ele geçirme arzuları da aynı şekilde berhava edilecektir. Bugünlerde 15 Temmuz'un intikamını almak amacıyla faaliyete geçen örgütlü ve organize casus şebekesine, kripto damarına, gizli saklı hesap yapan işbirlikçilerine cesaretle ve dirayetle karşı koyulacak, ezcümle nihai hesaplaşma kaçınılmaz olacaktır. Etrafımızı saran, sinir uçlarımıza basan, tahrik ve karalama kampanyalarına hız katan, yalan ve iftiralarını seriye bağlayan alçaklar koalisyonuna en küçük merhamet ve müsamahamız olmayacaktır.”

Devletimizi hep birlikte koruyacağız

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, 15 Temmuz mesajında "Hiç kimse, hiçbir topluluk, kendini devlet yerine koyup milletin kaderini belirlemeye teşebbüs edemez” ifadelerini kullandı. 15 Temmuz'da, ülke dışından sevk ve idare edilen bir topluluğun, devletin en stratejik kurumlarına sızıp ele geçirebileceğine şahit olduklarını belirten Destici, “Allah'ın inayeti ile milletimizi, ülkemizi ve devletimizi hep birlikte koruyacağız inşallah. 15 Temmuz'un, milletimizin birliğine ve demokrasimize katkı yapması dileğimle” dedi.

Alınması gereken dersler var

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabından paylaştığı 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajında, şunları kaydetti: “15 Temmuz darbe girişiminin 8'inci yılında şehitlerimizi rahmet, gazilerimizi minnetle anıyorum. Benzer bir zafiyet ve ihanetin tekrar etmemesi için ülkemizi o günlere getiren süreçten alınması gereken dersler olduğu unutulmamalıdır. Cumhuriyet Halk Partisi olarak demokrasiye ve halk egemenliğine olan bağlılık ve inancımızı bir kez daha gururla ifade ediyorum.”











