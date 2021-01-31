Gündem 80 gündür teşkilat yok
POLİTİKA

80 gündür teşkilat yok

CHP yönetiminin, Gaziantep’te Muharrem İnce’ye yakın olduğu için görevden aldığı il başkanı Hayri Sucu, il yönetimi ve 9 ilçe başkanının yerine atama yapamıyor. Sucu tekrar aday olur ve kazanabilir endişesi ile kongre yapılamadığı için 30 büyükşehirden birisi olan Gaziantep’te 80 gündür CHP’yi temsil eden bir yetkili bulunmuyor.

Ayşe Mine Alioğlu Yeni Şafak
Hayri Sucu
Hayri Sucu

Türkiye’nin 30 büyükşehrinden birisi olan Gaziantep’te 80 gündür CHP’yi temsil eden bir yetkili bulunmuyor. CHP Genel Merkezi, Gaziantep’te 5 yılından bu yana dikiş tutturamadı. 2016 yılında Kemal Kılıçdaroğlu’nun adayına karşı yarışarak seçimi kazanan Hayri Sucu, 1 kez zorla kongreye götürülerek, 1 kez de görevden alınarak tasfiye edilmek istendi. Ancak tekrar aday olup kazanan Sucu, 9 Kasım 2020’de Genel Merkez tarafından ikinci kez görevden alındı.

HALA ADIM ATILMADI

Kıyım sadece Sucu ile sınırlı kalmadı, tüm il yönetimi ve 9 ilçe başkanı da görevden alındı. Muharrem İnce’ye yakın bir isim olan Sucu, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde bazı ilçelerin İYİ Parti’ye bırakılmasına da itiraz etmişti. Sucu’nun görevden alınmasının ardından 80 gün geçti ancak CHP Genel Merkezi hala adım atmadı.

CHP'den istifa eden Hüseyin Avni Aksoy: HDP yönetimiyle ittifak partimize zarar vermiştir
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CHP'den istifa eden Hüseyin Avni Aksoy: HDP yönetimiyle ittifak partimize zarar vermiştir
İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy ile Yalova Milletvekili Özcan Özel, parti politikalarını eleştirerek CHP'den istifa ettiklerini açıkladı. İstifa eden Aksoy konuşmasında, 'Genel Başkana partimizin Atatürk'ten uzaklaşmasının, terörle arasına mesafe koyamayan HDP yönetimiyle beraber olunmasının, milli unsurları ötekileştiren yaklaşımın ve yamuk ittifak politikalarının partimize zarar vereceğini belirttim. Ancak düşüncelerimiz ciddiye alınmadı. Partimizin öz evlatlarından ziyade, yamuk ittifak halindeki eski ve yeni dostlar tercih edildi' dedi.

KAYYUM KORKUSU

İl başkanlarının görevden alındığı diğer illere kayyum atayarak 45 gün içinde il kongrelerini gerçekleştiren Genel Merkez, Hayri Sucu tekrar aday olur ve kazanabilir endişesi ile bu adımı atamadı. Teşkilatın üzerinde uzlaştığı bir isim bulamadığı için de doğrudan atama da yapılamadı. Ayrıca genel merkezde Hayri Sucu’nun atamayı yargıya taşıyarak il yönetimine kayyum ataması yaptırabileceği endişesi de var.

TEK TEK MÜLAKATA ÇAĞRILACAK

Gaziantep’teki partililer 80 gündür il ve ilçe yönetimlerine görevlendirme yapılmamasından dolayı rahatsız. CHP Gaziantep Milletvekilleri Bayram Yılmazkaya ve İrfan Kaplan geçtiğimiz hafta bu rahatsızlığı genel merkeze iletti. Ancak bu görüşmede de netice çıkmadığı öğrenildi. Parti genel merkezinin, Kemal Kılıçdaroğlu’na muhalif bir ismin il başkanı olmaması için adayları tek tek mülakata alıp öyle karar vereceği iddia ediliyor.

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