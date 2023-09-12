81 ilde harekete geçildi: Okul çevreleri ve servis araçları tek tek arandı

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden 81 ilde sıkı denetim
Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından Türkiye genelinde, okul çevreleri ve servis araçlarına yönelik yapılan denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 113 kişi yakalandı, kayıp 6 çocuk bulundu.
2 yağma, 1 cinsel suçlar, 5 uyuşturucu suçları, 11 yaralama, 10 hırsızlık, 7 dolandırıcılık, 6 tehdit,3 hakaret, 39 yoklama kaçağı-bakaya ve 29 diğer suçlardan olmak üzere toplam 113 aranan kişi yakalandı. 6 kayıp çocuk bulundu. 2 kesici delici alet, 1 kurusıkı tabanca, 313 kilogram kıyılmış tütün, 380 bin dolu, 350 bin boş makaron ele geçirildi.