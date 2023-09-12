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81 ilde harekete geçildi: Okul çevreleri ve servis araçları tek tek arandı

Emniyet Genel Müdürlüğü, Türkiye genelinde okul çevreleri ve servis araçlarına yönelik denetimlerini sıklaştırdı. Yapılan denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 113 kişi yakalandı, kayıp 6 çocuk bulundu. 5 bin 865 karma ekip, 16 bin 326 personelin katılımı ile yapılan uygulamada, 13 bin 717 okul çevresi başta olmak üzere ülke genelindeki 14 bin 556 umuma açık yer, park ve bahçeler, metruk binalar, çakmak gazı ile tiner gibi uçucu madde, alkol ve özellikle açık/paket olarak tütün mamulleri satışı yapılan yerler tek tek denetlendi.

Seda Ekinci
15:37 . 12/09/2023 Salı
Yeni Şafak
Emniyet Genel Müdürlüğü'nden 81 ilde sıkı denetim

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden 81 ilde sıkı denetim

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından Türkiye genelinde, okul çevreleri ve servis araçlarına yönelik yapılan denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 113 kişi yakalandı, kayıp 6 çocuk bulundu. 

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre
; Asayiş Daire Başkanlığı koordinesinde, okul ve öğrenci yurtlarının yakın çevrelerinde ve umuma açık iş yerlerinde uygulama yapıldı. Ayrıca okul servis araçları ve personeli denetlendi. Ülke genelinde eş zamanlı olarak 5 bin 865 karma ekip, 16 bin 326 personelin katılımı ile yapılan uygulamada; 13 bin 948 okul servis aracı denetlendi. 160 'Okul Servis Araçları Yönetmeliği'ne uymamak, 173 araç muayenesi yaptırmamak, 22 fazla yolcu taşımak, 32 emniyet kemeri takmamak ihlalleri başta olmak üzere diğer ihlaller ile toplam 938 araç ve sürücüsüne idari para cezası uygulandı. Ayrıca eksikliği tespit edilen 97 okul servis aracı trafikten menedildi. 13 bin 717 okul çevresi başta olmak üzere ülke genelindeki 14 bin 556 umuma açık yer, park ve bahçeler, metruk binalar, çakmak gazı ile tiner gibi uçucu madde, alkol ve özellikle açık/paket olarak tütün mamulleri satışı yapılan yerler gün boyunca denetlendi.

2 yağma, 1 cinsel suçlar, 5 uyuşturucu suçları, 11 yaralama, 10 hırsızlık, 7 dolandırıcılık, 6 tehdit,3 hakaret, 39 yoklama kaçağı-bakaya ve 29 diğer suçlardan olmak üzere toplam 113 aranan kişi yakalandı. 6 kayıp çocuk bulundu. 2 kesici delici alet, 1 kurusıkı tabanca, 313 kilogram kıyılmış tütün, 380 bin dolu, 350 bin boş makaron ele geçirildi.



#Emniyet Genel Müdürlüğü
#denetim
#okul
#servis
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