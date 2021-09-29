81 ilde 'huzur' uygulaması: Aranan bin 156 kişi yakalandı

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, dün Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince ülke genelinde eş zamanlı olarak 'Türkiye Güven Huzur Uygulaması' gerçekleştirildi.

Gün boyu süren uygulama kapsamında metruk binalar, park-bahçeler, okul önü ve çevreleri, kalabalık yerler, eğlence ve etkinlik yapılan meydanlar, fuar ve kutlama alanları, kamu binaları, umuma açık eğlence yerleri, toplu taşıma yapılan gar/istasyon, iskele/liman, otogar/terminal girişleri ile havaalanı güzergahlarında denetimler yapıldı.



Toplam 60 bin 53 personel ve 205 dedektör köpeği ile 8 bin 542 noktada yapılan uygulamada; 6 bin 196 metruk bina, 14 bin 230 okul çevresi ve 6 bin 998 park-bahçe kontrol edildi, 24 bin 817 umuma açık yer denetlendi, 86 umuma açık yere işlem düzenlendi.

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İHA

Uygulamada çeşitli suçlardan aranan bin 156 kişi yakalandı, 12'si çocuk olmak üzere 33 kayıp bulundu, 583 kişiye adli-idari işlem yapıldı ve 110 kişi de gözaltına alındı.

İHA

Uygulamada ayrıca 21 bin 840'ı servis aracı olmak üzere 182 bin 830 araç kontrol edildi. 390'ı servis aracı olmak üzere 8 bin 538 araca yönelik işlem yapıldı. 28'i servis aracı olmak üzere 929 araç da trafikten menedildi.

GÜNDEM İstanbul'da 39 ilçede huzur operasyonu

FOTOĞRAF 8 İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde saat 21.00 ile 01.00 saatleri arasında 'Huzur ve Güven' uygulaması gerçekleştirdi. Kentin 150 farklı noktasında yaklaşık bin 200 personel ve 2 dedektör köpeğin katılımı ile yapılan uygulamada, şüpheli görülen otomobiller durduruldu ve arama yapıldı. Kamu düzeninin ve genel asayişin sağlanması adına yapılan uygulama kapsamında, çok sayıda kişiye kimlik sorgulaması yapıldı. Hakkında yakalama kararı bulunan şüpheliler, gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Öte yandan, koronavirüs tedbirleri nedeniyle alınan sosyal mesafe ve maske kuralına uymayanlara da idari para cezası uygulandı. Uygulama noktalarının yanı sıra polis ekipleri kentin en işlek cadde ve sokaklarında devriye gezerek kontrollerde bulundu. İzmir'de bin 200 polis ile huzur ve güven uygulaması İzmir'de bin 200 polis ile huzur ve güven uygulaması İzmir'de bin 200 polis ile huzur uygulaması İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kamu düzeninin ve genel asayişin sağlanması adına kent genelinde 'Huzur ve Güven' uygulaması yaptı. Yaklaşık bin 200 personel ve 2 dedektör köpeğin katılımı ile yapılan uygulamada, şüpheli görülen otomobiller durduruldu ve arama yapıldı. BiP'te paylaş

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