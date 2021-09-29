Gündem 81 ilde huzur uygulaması Aranan bin 156 kişi yakalandı
ANKARA

81 ilde 'huzur' uygulaması: Aranan bin 156 kişi yakalandı

İçişleri Bakanlığı, ülke genelinde yapılan 'Türkiye Güven Huzur Uygulaması'nda çeşitli suçlardan aranan 1156 kişinin yakalandığını duyurdu.

Haber Merkezi DHA
81 ilde huzur uygulaması: Aranan bin 156 kişi yakalandı
Uygulamada 182 bin 830 araç kontrol edildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, dün Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince ülke genelinde eş zamanlı olarak 'Türkiye Güven Huzur Uygulaması' gerçekleştirildi.

Gün boyu süren uygulama kapsamında metruk binalar, park-bahçeler, okul önü ve çevreleri, kalabalık yerler, eğlence ve etkinlik yapılan meydanlar, fuar ve kutlama alanları, kamu binaları, umuma açık eğlence yerleri, toplu taşıma yapılan gar/istasyon, iskele/liman, otogar/terminal girişleri ile havaalanı güzergahlarında denetimler yapıldı.


Toplam 60 bin 53 personel ve 205 dedektör köpeği ile 8 bin 542 noktada yapılan uygulamada; 6 bin 196 metruk bina, 14 bin 230 okul çevresi ve 6 bin 998 park-bahçe kontrol edildi, 24 bin 817 umuma açık yer denetlendi, 86 umuma açık yere işlem düzenlendi.

İHA

Uygulamada çeşitli suçlardan aranan bin 156 kişi yakalandı, 12'si çocuk olmak üzere 33 kayıp bulundu, 583 kişiye adli-idari işlem yapıldı ve 110 kişi de gözaltına alındı.

İHA

Uygulamada ayrıca 21 bin 840'ı servis aracı olmak üzere 182 bin 830 araç kontrol edildi. 390'ı servis aracı olmak üzere 8 bin 538 araca yönelik işlem yapıldı. 28'i servis aracı olmak üzere 929 araç da trafikten menedildi.

İstanbul'da 39 ilçede huzur operasyonu
GÜNDEM
İstanbul'da 39 ilçede huzur operasyonu

İzmir'de bin 200 polis ile huzur uygulaması
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İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde saat 21.00 ile 01.00 saatleri arasında 'Huzur ve Güven' uygulaması gerçekleştirdi.
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Kentin 150 farklı noktasında yaklaşık bin 200 personel ve 2 dedektör köpeğin katılımı ile yapılan uygulamada, şüpheli görülen otomobiller durduruldu ve arama yapıldı.
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Kamu düzeninin ve genel asayişin sağlanması adına yapılan uygulama kapsamında, çok sayıda kişiye kimlik sorgulaması yapıldı.
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Hakkında yakalama kararı bulunan şüpheliler, gözaltına alınarak emniyete götürüldü.
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Öte yandan, koronavirüs tedbirleri nedeniyle alınan sosyal mesafe ve maske kuralına uymayanlara da idari para cezası uygulandı.
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Uygulama noktalarının yanı sıra polis ekipleri kentin en işlek cadde ve sokaklarında devriye gezerek kontrollerde bulundu.
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İzmir'de bin 200 polis ile huzur ve güven uygulaması
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İzmir'de bin 200 polis ile huzur ve güven uygulaması
İzmir'de bin 200 polis ile huzur uygulaması
İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kamu düzeninin ve genel asayişin sağlanması adına kent genelinde 'Huzur ve Güven' uygulaması yaptı. Yaklaşık bin 200 personel ve 2 dedektör köpeğin katılımı ile yapılan uygulamada, şüpheli görülen otomobiller durduruldu ve arama yapıldı.


İstanbul'da iki bin polisle huzur uygulaması: Aranan 361 kişi yakalandı
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İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Megakent’te helikopter destekli ’Yeditepe Huzur’ asayiş uygulaması gerçekleştirildi.
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Uygulamaya narkotik suçlarla mücadele, mali suçlarla mücadele, terörle mücadele, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele, özel harekât, çevik kuvvet ve trafik ekiplerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda polis ekipleri destek verdi.
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Şüpheli kişilere yönelik Genel Bilgi Tarama (GBT) kontrolleri yapılan denetimlerde aranan kişiler, silah, bıçak, uyuşturucu madde taşıyan şüpheliler üzerinde duruldu.
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Belirlenen uygulama noktalarında giriş ve çıkışların kapatıldığı kontrollerde, denetime tabi tutulan kişilerin GBT sorgulamalarının yanı sıra el çantaları, valizler ve araçlarda da kontrol edildi. Hassas Burunlu Narkotik Köpeği “Kanıt”ta uygulamaya destek verdi.
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İki aşama şeklinde yapılan uygulamanın ilk aşamasında 2 bin 70 personel 230 nokrada görev alırken 1 polis helikopteri, 2 Deniz Liman Şube Botu görev aldı.
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İkinci aşamada da 2 bin 25 personel görev aldı. Uygulama kapsamında 133 bin 995 kişi sorgulanırken, aranan 263 kişi, yoklama kaçağı 198 kişi yakalandı. Ayrıca 23’ü de yabancı uyruklu olan şahıslar sorgulandı.
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Yapılan denetimlerde 2 bin 776 gram uyuşturucu madde, 384 adet uyuşturucu hap ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği tespit edilen 4 bin 80 Türk Lirası ve 100 dolar ele geçirilirken, 46 adet ruhsatsız tabanca ve tüfek 614 adet fişek ele geçirildi.
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20 bin 838 aracın denetlendiği uygulamada 479 motosiklet kontrol edilirken 5 araç trafikten men edildi. Huzur uygulamasında 884 iş yeri kontrol edilirken, 23 iş yeri şahsa işlem 9 bin 629 Türk Lirası idari para cezası uygulandı.
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İstanbul'da iki bin polisle huzur uygulaması: Aranan 361 kişi yakalandı
İstanbul genelinde gerçekleştirilen 'Yeditepe Huzur' denetiminde çeşitli suçlardan aranan 361 kişi ile 174 yoklama kaçağı yakalandı, çok sayıda sürücüye ve iş yerine ceza kesildi.


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