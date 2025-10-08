81 ilde trafikte yeni dönem başlıyor: İşaretler değişiyor hız sınırlarında yeknesaklık geliyor

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile birlikte 81 il valisinin katılımıyla “Trafik Güvenliği Strateji Belgesi ve Karayolları Trafik Güvenliği Eylem Planı” konulu video konferans toplantısı gerçekleştirdiklerini duyurdu.





Bakan Yerlikaya, 16 Ağustos 2025’te yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Genelgesiyle trafikte düzen ve güvenliği güçlendirmeye yönelik yeni bir sürecin başlatıldığını hatırlattı. Yerlikaya, “Bu genelge ile karayollarındaki hız sınırlarından anayol levhalarına, yaya geçitlerinden meskûn mahal levhalarına kadar tüm işaretlemeler yeniden gözden geçiriliyor” ifadelerini kullandı.









PROTOKOL KAPSAMINDA KÖKLÜ DEĞİŞİKLİKLER YOLDA





Protokol kapsamında, her ilde “Trafik İşaret Levhalarının Sadeleştirilmesi Komisyonları” kurulacak. Bu komisyonlara valiler başkanlık edecek. Komisyonların altında, vali yardımcılarının koordinasyonunda belediye, emniyet, jandarma, karayolları ve il özel idaresi personelinden oluşan saha çalışma grupları görev yapacak. Bu ekipler, il sınırları içindeki tüm yol ağında hız sınırları, yön levhaları, uyarı işaretleri ve meskûn mahal giriş-çıkış levhalarını yeniden değerlendirecek. Hız limitleriyle ilgili farklı uygulamalar kaldırılacak, şehirler arası ve şehir içi yollar arasında ülke genelinde standart bir sınır sistemi oluşturulacak. İşaretleme sistemi, sürücülerin dikkatini dağıtmayan, sade ve kolay anlaşılır bir biçimde yeniden tasarlanacak.









İKİ BAKANLIK ARASINDA PROTOKOL İMZALANDI





6 Ekim 2025’te İçişleri Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı arasında “Karayollarındaki Hız Sınırlama Uygulamalarında Yeknesaklığın Sağlanmasına İlişkin İş Birliği Protokolü” imzalandığını belirten Yerlikaya, artık tüm illerde Valilerin başkanlığında Trafik İşaret Levhalarının Sadeleştirilmesi Komisyonları kurulacağını açıkladı.









SAHADA ORTAK EKİPLER GÖREV YAPACAK





Yerlikaya, “Vali Yardımcılarımızın koordinasyonunda; belediye, emniyet, jandarma, karayolları ve il özel idaresi personelinden oluşan çalışma grupları sahada görev yapacak” dedi. Bu ekiplerin, işaretlerin sadeleştirilmesi ve hız limitlerinin ülke genelinde uyumlu hale getirilmesi için çalışacağını bildirdi.









HER ŞEYDEN ÖNCE İNSAN HAYATI





Trafik güvenliğini sadece ulaşım değil, bir insan hayatı meselesi olarak gördüklerini vurgulayan Yerlikaya, “Her bir vatandaşımızın evine, sevdiklerine güvenle dönebilmesi için, trafikte sade, anlaşılır ve etkin bir işaretleme sistemi hedefiyle yeni bir dönüşüm sürecini yürütüyoruz” ifadelerini kullandı. Bakan Yerlikaya, toplantının ardından yaptığı değerlendirmede “trafikte güvenlik kültürünün kurumsallaşması için tüm kurumların eşgüdüm içinde çalışacağını” belirterek, hedeflerinin can kayıplarını en aza indirmek olduğunu vurguladı.







