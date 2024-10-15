85 milyon için nöbet tutuyoruz

Türkiye ile Yunanistan arasında son dönemde yakalanan olumlu diplomatik ivme, her iki ülke tarafından da memnuniyetle karşılanıyor. Diplomatik kaynaklar, Türkiye'nin, Ege’de iş birliği yapmak istediği alanlar arasında çevre, enerji, yasa dışı göçle mücadele ve arama-kurtarma faaliyetleri olduğunu bildiriyor. Türkiye, tek taraflı adımlardan kaçınarak, karşılıklı çıkarları gözetecek projelerin hayata geçirilmesi gerektiğini savunuyor.Kıbrıs meselesine gelindiğinde ise Türkiye, 50 yıl boyunca denenen iki kesimli, iki toplumlu federasyon modelinin artık geçerli olmadığını belirtti. Diplomatik kaynaklara göre, Rum Yönetimi’nin, Kıbrıs Türk halkına yönelik baskı ve izolasyon politikaları, güven sorununu derinleştiriyor. KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, BM Genel Sekreteri’nin daveti üzerine, Rum liderle gayriresmi bir üçlü yemekte bir araya gelecek. Tatar’ın bu toplantıda iki devletli çözüm vizyonunu dile getireceği belirtiliyor. Türkiye ise, Rum tarafının federasyon dışındaki çözüm modellerini tartışmaya hazır olduğu takdirde, BM himayesinde yeni bir sürecinin başlatılabileceğini ifade ediyor.