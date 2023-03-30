850 milyon dijital kaynak kullanıma açıldı

Türkiye’de yaşanan depremlerin yaraları sarılırken, destek verilmesi gereken en önemli konuların başında eğitim olanaklarının artırılması geliyor. Yakın Doğu Üniversitesi de deprem bölgesinde yaşayan öğrencilerin bilgiye erişim olanaklarını desteklemek için 2,5 milyon basılı kitap ve 850 milyon dijital kaynağa erişim sağlayan ve dünyanın sayılı kütüphaneleri arasında yer alan Yakın Doğu Üniversitesi Büyük Kütüphane’yi depremzede öğrencilerin kullanımına açtı. Kütüphane, 850 milyon dijital kaynağa 7/24 erişim imkanı sunuyor. Depremzede öğrencilerin, Büyük Kütüphane’den yararlanmak için E-Devlet’ten alacakları barkodlu ikametgah belgesi, öğrenci belgesi ve kimlik bilgileri ile library@neu.edu.tr adresi üzerinden başvurmaları yeterli olacak.

Üniversite, Türkiye’de yaşanan depremden etkilenen 3 bin 200 öğrencisi için daha önce pek çok önemli karar açıklamıştı. Depremzede öğrencilerinin 2022-2023 Bahar Dönemi borçlarını silen üniversite, kampüs içerisindeki yurtlarında bulunan 470 yatak kapasitesini de barınma ihtiyacı duyan depremzede öğrencilerine ücretsiz olarak tahsis etti. Kurum, aynı zamanda depremzede öğrencilerine sabah ve akşam olmak üzere iki öğün ücretsiz yemek vermeye de devam ediyor. Büyük Kütüphane’nin depremzede öğrencilere uzaktan erişime açılması ile birlikte üniversite, depremzede öğrencilere verdiği desteği genişleterek sadece kendi öğrencilerine değil deprem bölgesinde yaşayan bütün öğrencileri kapsayacak şekilde genişletmiş oldu.