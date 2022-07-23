‘A’ sınıfı FETÖ'cü: Kamu yapılanmasına bir darbe daha

Terör örgütü FETÖ’nün güncel kamu mahrem yapılanmasında yer aldığı tespit edilen 14 sanık hakkında dava açıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu ve Ankara Terörle Mücadele (TEM) Şubesi’nin koordineli çalışmasıyla örgütün güncel kamu mahrem yapılanması deşifre edildi. Soruşturma dosyasına göre, yurt dışına firar etmeye çalışırken 10 Mart 2021’de yakalanan güncel kamu yapılanmasından sorumlu Yasin T.’den çıkan dijital materyallere el konuldu.

İTİRAFÇI OLMAK İSTEDİLER

Materyalleri titizlikle inceleyen terör polisi, örgüt sorumluları ile halen kamuda aktif görevli örgüt mensuplarının ismine ulaştı. İlk operasyon Milli Eğitim Bakanlığında iç denetçi olarak aktif çalışan ve örgütün İngiltere’deki üst düzey sorumlularıyla irtibatı tespit edilen Özgür K.’ya yönelik yapıldı. Operasyonların haberini alan Tarım ve Orman Bakanlığında iç denetçi olarak aktif görevde bulunan Y.C. ile Meteoroloji Genel Müdürlüğünden ihraç Davut O., haklarında gözaltı kararı yokken emniyete gelerek itirafçı olmak istedi.

22 YIL HAPİS İSTEMİ

14 sanıktan 5’inin örgüt yöneticiliğinden 22 yıl 6’şar aya kadar, 9’unun ise örgüt üyeliğinden 15’er yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. İddianameye göre, örgütün güncel kamu yapılanmasından sorumlu Yasin T., örgütsel faaliyetleri sanıklar Alparslan C., Mehmet T., Mehmet Ali A., Ömer B., Ömer Ş., Rasim S., Süleyman K. ve Zafer T. ile birlikte yürüttü.

REKLAM

DAĞILMAYA PARALI ÖNLEM

Yasin T. ve ekibinin, örgütten kopuşların önlenmesi için de faaliyetlerde bulunduğu anlaşıldı. Örgüt üyeliği nedeniyle cezaevinden bulunan kişilerin aileleri ile kamudan ihraç edilen mensuplarına periyotlarla maddi yardımda bulunulduğu tespit edildi. Paraların yurt dışından dolar cinsinde gönderildiği belirlendi. Örgüt, görüşmek istemeyenleri ihbarla tehdit etmiş.

YATAY VE DİKEY ÖRGÜTLENME

Başsavcılığın iddianamesinde, örgütün kamu mahrem yapılanması detaylarıyla anlatıldı. Buna göre, kamu mahrem yapılanması uzman, denetçi, müfettiş, başmüfettiş ve daha üst bürokratları içerisine alan bir yapı. Kamu mahrem yapılanması içerisinde faaliyet yürüten üst düzey kamu personeli örgütsel manada ‘A’ sınıfı olarak nitelendiriliyor. Örgütün deşifre olmaması ve devletin örgüt yapısını çözmekte zorlanması için hücre tipinde yatay ve dikey örgütlenmeye gidildi.

İİBF ÖZEL YAPI DURUMUNDA

Işık evleri, mezun mesulleri ve çalışma evleri yapılanması kamu kurumlarına sızma aşamasında aktif bir şekilde kullanıldı. Bürokrasi kadrolarına yönlendirmeye “alan hizmeti” deniliyor. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) yapılanması da bu özel yapılanmalardan biri. Bu yapılanma 5 bölge halinde yapılanıyor. Sorumlusuna ‘bölge müdürü’ deniliyor.

Sızmanın kodu ‘Fetih’

FETÖ, diğer yapılanmalarda olduğu kamu mahrem yapılanması içerisinde de bazı terimler ve kodlamalar kullanıyor: Açık, açıkta: Görevden uzaklaştırılmış kamu çalışanlarının durumu için kullanılan kodlama. Fetih hareketi: Terör örgütünün, örgütsel ve ideolojik amacı doğrultusunda mensuplarının kamu kurumlarında kadrolaşmasına/sızmasına verilen kod/tabir.

REKLAM

FETÖ kumbarası

Fetih okutma: Örgütün çaldığı kamu sınav sorularının yemin ettirilerek verilmesi ve soruların çözdürülmesi işlemi için kullanılan koddur. Örgüt içerisinde “dua okutmak” tabiri “fetih okutmak” tabiri ile aynı anlama gelmekte. Kumbara sistemi: Cezaevinde bulunan veya KHK ile kamu görevinden çıkarılan ya da işyeri kapatılan örgüt mensuplarına sürekli gelir sağlamak ve ekonomik durumlarını düzeltmek için kurdukları finans temini faaliyetlerini niteliyor.