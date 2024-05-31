AB büyükelçilerine doğal gaz mesajı: Kapasiteyi arttıralım yatırım yapalım

Avrupa’nın enerji arz güvenliği

Toplantıya, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Nikolaus Meyer-Landrut ve AB ülkelerinin Ankara büyükelçileri katıldı. Görüşmede Türkiye’nin Ulusal Enerji Planı’ndan ve enerji dönüşümü hedeflerinden bahseden Bakan Bayraktar, Türkiye’nin gelişmiş enerji altyapısı ve çok yönlü uluslararası iş birlikleri ile Avrupa'nın enerji arz güvenliğine büyük bir katkı sunduğunu belirtti.





Yatırım ve kapasite mesajı

Bakan Bayraktar, doğal gaz arz güvenliği konusunda Türkiye ile Avrupa Birliği’nin birlikte çalışması gerektiğini vurguladı. Hazar bölgesindeki doğal gaz kaynaklarının Türkiye’ye ve Türkiye üzerinden Avrupa’ya ulaştırılması konusunun önemine işaret eden Bayraktar, bu alana uzun dönemli yatırım yapılması ve özellikle Yunanistan ve Bulgaristan ile enterkonneksiyon kapasitesinin arttırılması gerektiği mesajını verdi.





Karadeniz’de iş birliği

Bayraktar, enerji dönüşümünde doğal gazı geçiş yakıtı olarak gördüklerini anlatarak Sakarya Gaz Sahası’nda günlük 5 milyar metreküp üretimle 2 milyon hanenin ihtiyacını karşıladıklarını söyledi. Karadeniz’e komşu Bulgaristan ve Romanya ile iş birliğini geliştirmek istediklerine değinen Bayraktar, Türkiye’nin güçlü altyapısı ile ihtiyacının yarısını LNG olarak karşılayabildiğini dile getirdi. Bu sayede Avrupa’da birçok ülkeyle iş birliği yapabildiklerini vurguladı.









Nadir toprak elementlerinde iş birliği