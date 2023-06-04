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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'dan mevkidaşı Hakan Fidan'a kutlama mesajı: Çalışmaya devam etmeyi dört gözle bekliyorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan yeni kabinede Dışişleri Bakanlığı görevine getirilen Hakan Fidan'a mevkidaşlarından tebrik mesajları gelmeye devam ediyor. Son tebrik mesajı ise ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'dan geldi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Blinken, Fidan’ı tebrik ederek, Türkiye Dışişleri Bakanlığı ile çalışmaya devam etmeyi dört gözle beklediğini belirtti.

23:54 . 4/06/2023 Pazar
AA
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Dışişleri Bakanlığı görevine getirilen Hakan Fidan'ı tebrik etti.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Dışişleri Bakanlığı görevine getirilen Hakan Fidan'ı tebrik etti.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan yeni kabinede Dışişleri Bakanlığı görevine getirilen Hakan Fidan'ı kutladı.

Blinken, Twitter hesabından “Türkiye’nin yeni Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ı tebrik ediyorum.” paylaşımında bulundu.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı ile çalışmaya devam etmeyi dört gözle beklediğini belirten Blinken, Türkiye’nin NATO müttefiki ve ortağı olarak değerli olduğunu kaydetti.




#Hakan Fidan
#Antony Blinken
#Tebrik Mesajı
43 dakika önce
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