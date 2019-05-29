ABD ile kritik görüşme

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı Vekili ile telefonda görüştü.Ayrıntılar geliyor...
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan ile telefonda görüştü. Görüşmede güvenlik ve iş birliği konuları ele alındı.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı Vekili ile telefonda görüştü.Ayrıntılar geliyor...
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.