ABD ile kritik görüşme

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Milli Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyi Avaşin-Basyan ve Hakurk bölgelerine düzenlenen hava harekâtları neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedeflerin vurulduğunu açıkladı.