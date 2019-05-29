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POLİTİKA

ABD ile kritik görüşme

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan ile telefonda görüştü. Görüşmede güvenlik ve iş birliği konuları ele alındı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı Vekili ile telefonda görüştü.

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