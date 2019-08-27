ABD ile müşterek uçuş gündemde

HELİKOPTERLE DEVRİYE

Bakan Akar, şöyle devam etti: “Fırat'ın doğusunda ABD askerleri ile temas içindeyiz. Akçakale'de harekat merkezi kuruldu. Burada bir Türk, bir ABD'li general ile Türk ve Amerikan personeli beraber çalışarak Fırat'ın doğusunu teröristlerden temizlemek, orada bir güvenli bölge, barış koridoru oluşturmak için çalışmalarımız yoğun şekilde devam ediyor. İlk olarak bir İHA uçuşu oldu. Önceki gün müşterek helikopter uçuşu gerçekleşti. Bu Amerikan helikopteriydi. Önümüzdeki günlerde Türk helikopteri ile benzer bir uçuşun gerçekleşmesi için çalışmalar devam ediyor. Daha sonra da müşterek devriyeler başlayacak.”

EMEKLİLİK EN DOĞAL HAKTIR

TSK’daki emeklilik talepleriyle ilgili de Akar, şunları kaydetti: "Emeklilik TSK mensuplarının da doğal bir hakkıdır. Şu ana kadar da bize intikal eden iki arkadaşımızın dilekçesi var. Onların da emekliliklerini onayladık. TSK'da görev asla durmaz, vazife sancağı devamlı ileri gider."