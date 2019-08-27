Gündem ABD ile müşterekuçuş gündemde
POLİTİKA

ABD ile müşterek uçuş gündemde

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye'nin güneyinde terör koridoruna asla müsaade etmeyeceklerini belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın direktifleri açık ve net. Dolayısıyla çalışmalarımızı 'Ölürsem şehit, kalırsam gazi' anlayışıyla bugüne kadar sürdürdük, bundan sonra da artan bir şiddet ve tempoda da sürdürmeye devam edeceğiz. Kimsenin bundan şüphesi olmasın” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Hulusi Akar
Hulusi Akar

HELİKOPTERLE DEVRİYE

Bakan Akar, şöyle devam etti: “Fırat'ın doğusunda ABD askerleri ile temas içindeyiz. Akçakale'de harekat merkezi kuruldu. Burada bir Türk, bir ABD'li general ile Türk ve Amerikan personeli beraber çalışarak Fırat'ın doğusunu teröristlerden temizlemek, orada bir güvenli bölge, barış koridoru oluşturmak için çalışmalarımız yoğun şekilde devam ediyor. İlk olarak bir İHA uçuşu oldu. Önceki gün müşterek helikopter uçuşu gerçekleşti. Bu Amerikan helikopteriydi. Önümüzdeki günlerde Türk helikopteri ile benzer bir uçuşun gerçekleşmesi için çalışmalar devam ediyor. Daha sonra da müşterek devriyeler başlayacak.”

  • EMEKLİLİK EN DOĞAL HAKTIR
  • TSK’daki emeklilik talepleriyle ilgili de Akar, şunları kaydetti: "Emeklilik TSK mensuplarının da doğal bir hakkıdır. Şu ana kadar da bize intikal eden iki arkadaşımızın dilekçesi var. Onların da emekliliklerini onayladık. TSK'da görev asla durmaz, vazife sancağı devamlı ileri gider."

Akar'dan 'generallerin istifası' açıklaması: İki arkadaşımızın dilekçesini onayladık
GÜNDEM
Akar'dan 'generallerin istifası' açıklaması: İki arkadaşımızın dilekçesini onayladık
Kayıt parası soygunu!

Kayıt parası soygunu!

Velilerden para isteyen idareciler hakkında soruşturma.
İsrail belasını arıyor

İsrail belasını arıyor

İsrailli siyasetçilerin seçim öncesi 'Türkiye' düşmanlığı kabardı.
Onaylarsa iki yıldız geliyor

Onaylarsa
iki yıldız geliyor

​Galatasaray'da sürpriz transfer hareketliliği.
Kursaklarında bırakacağız

Kursaklarında bırakacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bitlis'in Ahlat ilçesinde konuştu.
Tahran'a yeni mesaj

Tahran'a yeni mesaj

​Trump, İran'la masaya oturmak istediklerini söyledi.
Faciadan dönüldü

Faciadan dönüldü

​Selin vurduğu Terme'de köprü çöktü, 2 kişi yaralandı.

FETÖ'nün kritik <br>ismi tutuklandı

FETÖ'nün kritik
ismi tutuklandı

Emniyet ve MİT'in ortak operasyonu ile yakalanmıştı.
Veliler<br>kapıya dayandı

Veliler
kapıya dayandı

​İstanbul'da 16 bin liraya kayıt alan özel kolej şubelerini kapatınca yüzlerce kişi mağdur oldu.
Çin malı Mercedes

Çin malı Mercedes

Çuval dolusu para verip aldı, hayatı kabusa döndü.
Kara birliklerimiz <br>de girecek

Kara birliklerimiz
de girecek

Cumhurbaşkanı, büyük zaferin 948. yılı programında konuştu.
Bebeğini<br> kucağına aldı

Bebeğini
kucağına aldı

Doğumdan sonra eşi hastanede bıçaklanmıştı.
Tamamı satıldı

Tamamı satıldı

​İran'dan kriz çıkartan tanker için flaş açıklama.
Dilekçelerini onayladık

Dilekçelerini onayladık

​Bakan Akar'dan 'generallerin istifası' açıklaması.
İsrail-Suriye<br> karşı karşıya

İsrail-Suriye
karşı karşıya

​İsrail, Suriye topraklarına hava saldırısında bulundu.
Işık göründü<br>

Işık göründü

"Bir yıl sonra ölüm yolu olmaktan çıkacak."
Türkiye asla<br>geri dönmeyecek

Türkiye asla
geri dönmeyecek

​Enerji Bakanı Dönmez'den Doğu Akdeniz mesajı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.