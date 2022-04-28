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ANKARA

ABD ile Rusya tutuklu takasını Türkiye’de yaptı

ABD ile Rusya, Ankara ile iş birliği içinde Türkiye’de tutuklu takası yaptı. Aylar süren müzakerenin sonucunda Amerikan askeri Trevor Reed ile Rus pilot Konstantin Yaroşenko Türkiye’de takas edildi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
ABD ile Rusya tutuklu takasını Türkiye’de yaptı
ABD ve Rusya arasındaki filmleri aratmayan takas operasyonu böyle görüntülendi.

Washington ile Moskova arasındaki gerilim, Ukrayna savaşından dolayı son derece tırmanmışken iki ülke arasında uzun zamandır beklenen bir tutuklu takası yapıldı. Rusya, 2019’dan beri ülkede tutuklu bulunan ABD Deniz Piyadeleri eski askeri Trevor Reed’i, kokain kaçakçılığı suçundan dolayı ABD’de tutuklu bulunan Rus pilot Konstantin Yaroşenko ile takas etti.

Trevor Reed-Konstantin Yaroşenko
Trevor Reed-Konstantin Yaroşenko

FİLMLERİ ARATMAYAN TAKAS OPERASYONU

Filmleri aratmayan mahkûm takası Türkiye’de gerçekleşti. Amerikan basınına açıklama yapan ve isminin açıklanmasını istemeyen bir ABD’li yetkili, takasın aylar süren müzakerenin sonucunda gerçekleştiğini belirterek şunları kaydetti: “Takas, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hükümetinin iş birliğiyle, Biden yönetimi yetkilileri ve Kremlin yetkilileri tarafından önceden kararlaştırılan dikkatli bir şekilde düzenlenmiş bir dizi hareketle Türkiye’de gerçekleşti. Reed ve Yaroshenko, Türkiye’ye neredeyse aynı zamanda geldiler. Her iki taraftaki ekipler, diğer ülkenin teklif ettiği kişinin kimliğini doğruladı, ardından Yaroshenko ve Reed pistte uçaklara doğru yürüdü.”

ABD’DEN TÜRKİYE’YE ÖZEL TEŞEKKÜR

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Rusya ve ABD arasındaki tutuklu takasındaki rolü nedeniyle Türkiye’ye teşekkür etti. Sullivan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Trevor Reed’i evine tekrar kabul ederken, Türkiye’ye Reed’in evine güvenli bir şekilde dönmesindeki rolü için minnettarız. Bu çok önemli konuda Türk ortaklarımıza yardımlarından dolayı teşekkürü borç biliriz” ifadesini kullandı.

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