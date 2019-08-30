Gündem ABD ve PKK aldatmacası
POLİTİKA

ABD ve PKK aldatmacası

Suriye’de ABD ve PKK’nın ‘sınır bölgesini boşalttığı’ iddiası koca bir yalandan ibaret. Pentagon destekli terör örgütü hudut hattında tünellerin yapımına tam gaz devam ediyor. Yeraltı inlerini fotoğraflayan Rakkalı gazeteci Ebu Hatim Şarkiy, birkaç gün önceki tünel yıkım görüntülerinin aldatmaca olduğunu söylüyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Pertagon desteklı PKK'lı hainler tünel kazmaya devam ediyor.
Pertagon desteklı PKK'lı hainler tünel kazmaya devam ediyor.

Fırat’ın doğusunda ABD himayesinde korsan koridor oluşturan PKK terör örgütü, Türkiye sınırında yeni tüneller kazıyor. Yeni Şafak, Rakkalı gazeteci Ebu Hatim Şarkiy’nin bir buçuk aylık özverili çalışması sonucu çektiği tünel görüntülerine ulaştı. Halen sürmekte olan tünel kazılarını gizlice görüntüleyen gazeteci Şarkiy, PKK’nın 150 kilometrelik tünel hattını fotoğrafladığını, örgütün Türkiye sınırı boyunca uzunluğu 2 ila 5’er kilometre arasında değişen birbirinden bağımsız pek çok tünel-mevzi inşa ettiğini anlattı. Şarkiy’nin verdiği bilgiye göre tüneller genellikle 110 santim genişliğe ve 190 santim yüksekliğe sahip. İnternet haber sitesi Cisr Press adına bölgeyi dolaşan Rakkalı gazeteci şunları söyledi:

PKK ‘KANDIRDIK’ DİYOR

“Bazen tünellere kum, çimento taşıyan kamyonlara bindim, bazen de orada gündelik işçi olarak çalıştım. Tünelleri ancak bu şekilde fotoğraflayabildim. ABD askerlerinin gözetiminde Resulayn ve Tel Abyad bölgesinde PKK tünellerinin kapatılma görüntüleri basit bir aldatmacadan ibaret. Bunu örgüt militanları kendi aralarında konuşuyorlardı. PKK’nın hedefi batıda Ayn el-Arab (Kobani) ile sınırın en doğusundaki Malikiye arasında tüm hudut koridorunu yeraltı ağıyla birbirine bağlamak. Bu hattın bazı bölümlerini bizzat gördüm ve bazı alanları gizli şekilde görüntüleyebildim. Şu an sınırdaki tüm yerleşim birimlerinde kazılar tamamlandı. Kırsalda ise bölgeler arası bağlantıların tamamlanmasına çalışıyorlar.”

AMERİKA’NIN GÖZETİMİNDE

Cisr Press Genel Yayın Yönetmeni Abdunnasır el-Ayed ise Ebu Hatim Şarkiy’nin büyük riskler alarak çektiği görüntülerin bölgede oynanan oyunu göstermesi açısından önemli olduğunu söyledi. Rakkalı bir grup muhalif gazeteci ile PKK işgali ve Esed, Rusya, İran zulmünü dünyaya duyurmaya çalıştıklarını kaydeden el-Ayed, “Kamışlı, Amude, Dırbesiye, Malikiye, Resulayn, Ayn el-Arab’da devam eden tünel kazı çalışmaları ABD’li heyetler tarafından izleniyor. ABD’liler dönem dönem sınıra gelerek incelemelerde bulunuyor. Fotoğraf ve video da çekiyorlar. Tünellerle yakından ilgililer” dedi.

REKLAM

O YIKIMLAR GÖSTERMELİK

Resulayn ve Ayn el-Arab’da birkaç tünele ait yıkım görüntüsünün göstermelik olduğunu kaydeden Abdunnasır Ayed, şöyle konuştu: “Muhabirimiz devam eden çalışmaları görüntüledi. Şu an o güvenli bir bölgede ve biz görüntüleri sizlerle paylaştık. Deyrizor bölgesinden tünel çalışmalarına günlük 2 bin 500 metreküp kum taşınıyor. Çakıl, çimento ve demir sevkiyatı da devam ediyor. Terör örgütü mensupları muhabirimize, tünelleri yapmaktan vazgeçmeyeceklerini, tünelleri yapmak kadar yıkmanın da bir maliyeti, bedeli olduğunu söylüyorlar. Örgüt, tünel silahını planladığı komplo ve sabotaj girişimleri ile hazırlık yaptığı savaş için kullanmak istiyor.”

  • PKK 3 koldan sızmaya çalıştı
  • Fırat Kalkanı bölgesi ve Afrin’deki 3 ayrı bölgede eşzamanlı saldırılar düzenledi. Gece geç saatlerde Bab ilçesinin batısında Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) kontrolündeki Diklabaş köyüne sızma amaçlı saldırılar düzenleyen teröristler, ÖSO güçlerinin müdahalesiyle püskürtüldü. PKK aynı anda Azez’in güneyindeki Kefer Karşın bölgesinde de ÖSO’ya saldırdı, ÖSO bu girişimi de geri püskürttü. Ağır silahlarla çatışmaların sürdüğü dakikalarda bir saldırı da Afrin güneyindeki Kimar bölgesinde meydana geldi. ÖSO bu saldırılara da aynı şekilde karşılık verirken Türk Silahlı Kuvvetleri obüsleri de YPG/PKK’lı teröristlere ait mevzilere atışlar yaptı.

Kıran-2 ortak operasyonu başladı
GÜNDEM
Kıran-2 ortak operasyonu başladı


5 bin kişiyi işten çıkardı

5 bin kişiyi işten çıkardı

İBB Başkanı İmamoğlu seçim öncesi verdiği sözlerden çark etti.
97.Yıl Coşkusu

97.Yıl Coşkusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle resepsiyon verecek.
ABD ve PKK aldatmacası

ABD ve PKK aldatmacası

​Pentagon destekli PKK'lılar, mezarları olacak tünelleri kazmaya devam ediyor.
İhracatta 17 ülke 5 sektör

İhracatta 17 ülke 5 sektör
Irak'la elektrik ticaretinde başlıyor

Irak'la elektrik ticaretinde başlıyor

Türkiye ile Irak arasında yapılan görüşmede elektrik ticareti konusunda mutabık kalındı.
Gözünü kırpmadan şehadete yürüdü

Gözünü kırpmadan şehadete yürüdü

'Medyamızın gerçek temsilcileri Mustafa Cambaz gibi kahramanlardır'

Her an her şeyi yapabiliriz

Her an her şeyi yapabiliriz

​Cumhurbaşkanı Erdoğan Moskova dönüşü, Yeni Şafak Genel Yayın Yönetmeni Karagül'ün sorularını cevapladı.
16 bin CV toplandı<br>yerimize onları alacaklar

16 bin CV toplandı
yerimize onları alacaklar

İmamoğlu'nun işten çıkardığı personeller yenisafak.com'a konuştu.
Kabusun sonu <br>Avrupa Ligi

Kabusun sonu
Avrupa Ligi

Deplasman gol averajıyla gruplara kaldık.
Galatasaray <br>zoru çekti

Galatasaray
zoru çekti

Temsilcimiz A Grubu'nda devlerle karşılaşacak.
Tuzakları bozmaya kararlıyız

Tuzakları bozmaya kararlıyız

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 30 Ağustos mesajı.
​İBB'de işçi<br>kıyımı sürüyor

​İBB'de işçi
kıyımı sürüyor

​İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu verdikleri sözleri unuttu.
50 kişiyi kurtaran<br>İBB çalışanı işsiz kaldı

50 kişiyi kurtaran
İBB çalışanı işsiz kaldı

​'Amirimden övgü beklerken, işimden oldum'
En büyük casusluk<br> olayı aydınlanabilir

En büyük casusluk
olayı aydınlanabilir

​Kod adını bizzat FETÖ lideri koydu.
Parkede<br> 'Dünya Savaşı'

Parkede
'Dünya Savaşı'

​FIBA Dünya Kupası'nın tüm detaylarını sizler için derledik…
Heyecanlandıran <br>fotoğraf

Heyecanlandıran
fotoğraf

Kura çekimi öncesi Falcao fotoğrafları sızdı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.