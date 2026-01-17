ABD’den İran’a dört maddelik öneri

İran’da ekonomik gerekçelerle başlayan protestoların ardından Tahran yönetiminin sert müdahalesiyle ABD ile İran arasında yaşanan gerilimde diplomatik süreç devreye girdi. Daha önce İran’a askeri operasyon tehditleri savuran ABD Başkanı Donald Trump tarafından diplomatik süreci yürütmekle görevlendirilen ABD’nin Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Tahran yönetimine 4 maddelik bir teklif sundu. Wall Street Journal’in (WSJ) verdiği bilgiye göre Witkoff, İran tarafından uranyum zenginleştirme faaliyetlerini durdurmasını, balistik füze üretim kapasitesini düşürmesini, ürettiği nükleer maddeleri imha etmesini ve Ortadoğu’daki silahlı vekil güçlerinden vazgeçmesini istedi. WSJ haberinde, Witkoff’un Tahran’daki yetkililere “Eğer Birleşmiş Milletler (BM) gözetimindeki diplomatik sürece dönmeyi kabul ederseniz bu meselelere diplomatik müzakereler yoluyla bir çözüm bulabiliriz. Aksi takdirde çözüm daha kötü olacak” dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, çarşamba günü yaptığı açıklamada, İran’da protestoculara yönelik şiddetin arttığını ancak rejimin protestocular hakkında idam kararları verdiğine dair kesin bir kanıt olmadığını söyleyerek gerilimi düşürmüştü. Buna karşılık ABD merkezli medyada, Savaş Bakanlığı’nın (Pentagon) Trump’a, İran’a yönelik sınırlı bir askeri operasyon için bazı planlar önerdiğini iddia etmişti. Tahran yönetimi ise ABD’yi İran’daki istikrarı sarsmak ve iç kargaşaları beslemek için yalanlara sarılmakla suçladı. Konuya dair bir açıklama yapan İran’ın BM Daimi Temsilcisi Hüseyin Darezi, “İran’da yaşanan kargaşanın büyümesinden İsrail ve ABD’yi sorumlu tutuyoruz” dedi. Öte yandan, İran İnsan Hakları Aktivistleri Örgütü (HRANA), 28 Aralık’ta Tahran’daki kapalı çarşı esnafının ekonomik sorunlara karşı yaptığı grevle başlayan ve tüm ülkeye yayılan protestolarda yaşanan şiddet olaylarında ölenlerin sayısının 2 bin 677’ye ulaştığını bildirdi. HRANA’nın verdiği bilgiye göre, ölenlerin 16’sını 18 yaş altı çocuklar, 20’sini tarafsız siviller, 163’ünü güvenlik gücü personeli ve hükümet destekçisi oluşturdu.