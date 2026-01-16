ABD yeni bir savaşı ateşleyecekti: Türkiye durdurdu

İngiliz The Guardian gazetesi, söz konusu kararın perde arkasını mercek altına aldığı analizinde, Türkiye ile Körfez ülkelerinin yürüttüğü diplomatik temasların ABD Başkanı Donald Trump’ın tutumunda belirleyici olduğunu aktardı. Haberde, Türkiye, Suudi Arabistan, Katar ve Umman’ın Washington yönetimine, İran’a yönelik olası bir askeri müdahalenin Orta Doğu’da geniş çaplı ve kontrol edilmesi güç bir krizi tetikleyebileceği uyarısında bulunduğu belirtildi. Bu çerçevede söz konusu ülkelerin, Trump’a İran’a karşı hava saldırısı seçeneğinden vazgeçmesi yönünde çağrı yaptığı kaydedildi. Haberde,

"ABD'nin müttefiki olan bu ülkelerin kaos uyarılarının, Trump'ı çarşamba gecesi için askeri bir harekattan şimdilik vazgeçmeye ikna etmiş göründüğü"