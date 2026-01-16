Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
ABD yeni bir savaşı ateşleyecekti: Türkiye durdurdu

ABD yeni bir savaşı ateşleyecekti: Türkiye durdurdu

14:3516/01/2026, пятница
Diğer
Sonraki haber
Trump'ı İran'a saldırmaktan Türkiye dahil dört ülke vazgeçirdi
Trump'ı İran'a saldırmaktan Türkiye dahil dört ülke vazgeçirdi

İngiliz The Guardian gazetesi; Türkiye, Suudi Arabistan, Katar ve Umman'ın yürüttüğü diplomatik temasların, ABD Başkanı Donald Trump'ı İran'a yönelik olası saldırıdan vazgeçirmede etkili olduğunu yazdı.

ABD Başkanı Donald Trump, İran’daki devam eden protestolara ilişkin yaptığı açıklamada, eğer “ölümcül güç” kullanılırsa ülkeye müdahale edebileceğini belirtmişti. Ancak son gelişmeler, Trump’ın İran’a yönelik olası bir askeri operasyondan şimdilik vazgeçtiğini gösteriyor.

Türkiye ve Körfez ülkeleri devreye girdi

İngiliz The Guardian gazetesi, söz konusu kararın perde arkasını mercek altına aldığı analizinde, Türkiye ile Körfez ülkelerinin yürüttüğü diplomatik temasların ABD Başkanı Donald Trump’ın tutumunda belirleyici olduğunu aktardı. Haberde, Türkiye, Suudi Arabistan, Katar ve Umman’ın Washington yönetimine, İran’a yönelik olası bir askeri müdahalenin Orta Doğu’da geniş çaplı ve kontrol edilmesi güç bir krizi tetikleyebileceği uyarısında bulunduğu belirtildi. Bu çerçevede söz konusu ülkelerin, Trump’a İran’a karşı hava saldırısı seçeneğinden vazgeçmesi yönünde çağrı yaptığı kaydedildi. Haberde,
"ABD'nin müttefiki olan bu ülkelerin kaos uyarılarının, Trump'ı çarşamba gecesi için askeri bir harekattan şimdilik vazgeçmeye ikna etmiş göründüğü"
belirtildi.

28 Aralık'ta İran'da başlayan protestolar

İran'da para birimi riyalin rekor düzeyde değer kaybetmesinin ardından Tahran'da kapalı çarşı esnafının 28 Aralık'ta başlattığı protestolar sürüyor. Başta gençler olmak üzere yüz binlerce insanın sokağa döküldüğü eylemlerde binlerce can kaybı olduğu iddia ediliyor. İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), toplam 2 bin 677 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 600'deb fazla kişinin yaralandığını ve 19 bin 97 kişinin de gözaltına alındığını aktardı. paylaştı. Tahran yönetimi ise, ölü sayısına dair kadar resmi hiçbir açıklama yapmadı.




#İran
#ABD
#Donald Trump
#The Guardian
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Hafta sonu sınav var mı? 17-18 Ocak 2026 hafta sonu ÖSYM, MEB sınav takvimine göre uygulanacak sınavlar