ABD yeni bir savaşı ateşleyecekti: Türkiye durdurdu

İngiliz The Guardian gazetesi; Türkiye, Suudi Arabistan, Katar ve Umman'ın yürüttüğü diplomatik temasların, ABD Başkanı Donald Trump'ı İran'a yönelik olası saldırıdan vazgeçirmede etkili olduğunu yazdı.
ABD Başkanı Donald Trump, İran’daki devam eden protestolara ilişkin yaptığı açıklamada, eğer “ölümcül güç” kullanılırsa ülkeye müdahale edebileceğini belirtmişti. Ancak son gelişmeler, Trump’ın İran’a yönelik olası bir askeri operasyondan şimdilik vazgeçtiğini gösteriyor.
Türkiye ve Körfez ülkeleri devreye girdi
28 Aralık'ta İran'da başlayan protestolar
İran'da para birimi riyalin rekor düzeyde değer kaybetmesinin ardından Tahran'da kapalı çarşı esnafının 28 Aralık'ta başlattığı protestolar sürüyor. Başta gençler olmak üzere yüz binlerce insanın sokağa döküldüğü eylemlerde binlerce can kaybı olduğu iddia ediliyor. İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), toplam 2 bin 677 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 600'deb fazla kişinin yaralandığını ve 19 bin 97 kişinin de gözaltına alındığını aktardı. paylaştı. Tahran yönetimi ise, ölü sayısına dair kadar resmi hiçbir açıklama yapmadı.