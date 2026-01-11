ABD Grönland’ı almakta kararlı

ABD Başkanı Donald Trump, dün Venezuela’ya yapılan müdahale sonrası bu ülkenin petrollerinin işletmesi beklenen ABD’li petrol şirketlerinin yöneticileriyle yaptığı toplantı sonrası da bu konuya geniş yer ayırdı. Tüm itirazlara rağmen Grönland konusunda harekete geçeceklerini söyleyen Trump, "Grönland konusunda isteseler de istemeseler de bir adım atacağız. Çünkü biz bunu yapmazsak, Rusya veya Çin Grönland’ı ele geçirecek ve biz bunların komşumuz olmasını istemiyoruz. Ben bu işi kolay yoldan, bir anlaşmayla çözmeyi tercih ederim. Ama eğer kolay yoldan olmazsa zor yoldan yaparız" uyarısında bulundu.