ABD Başkanı Trump'tan tehdit gibi açıklama: İran'a müdahaleye hazırız

22:0110/01/2026, Cumartesi
G: 10/01/2026, Cumartesi
ABD Başkanı Trump İran'daki olaylara ilişkin açıklama yaptı.
ABD Başkanı Trump'tan İran'daki olaylara ilişkin açıklama geldi. Trump, "İran'a müdahaleye hazırız. İran özgürlüğe hiç olmadığı kadar yakın" dedi. Ayrıca ABD basını, Trump yönetiminin İran'a saldırıyı konuştuğunu ifade etti.

İran’da yerel para biriminin döviz kurları karşısında hızla değer kaybetmesi ve ülkeye uygulanan yaptırımların ekonomide yarattığı sorunlar, protestoları beraberinde getirdi. Tahran’da günlerdir devam eden gösteriler, gece saatlerinde artarken provokatörler sokakları ateşe verdi. İran yönetimi yaşanan olaylar nedeniyle hava ulaşımını durdururken, ülkede telefon hatları ve internet erişimi kesildi.

İran'da yaşanan olaylar sonrasında ABD Başkanı Trump, Tahran yönetiminin müdahalesi sonucunda göstericilerin hayatını kaybetmesi durumunda İran'a müdahale edeceklerini ifade etmişti.

TRUMP: "MÜDAHALEYE HAZIRIZ"

İran'a saldırının konuşulduğu günlerde Trump'tan yeni bir açıklama geldi. Trump,
"İran'a müdahaleye hazırız. İran özgürlüğe hiç olmadığı kadar yakın"
dedi.

"İRAN'A SALDIRI GÖRÜŞÜLDÜ"

Ayrıca ABD basını, Trump yönetiminin İran'a saldırıyı konuştuğunu ifade etti.



