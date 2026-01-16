BMGK İran için acil toplandı: ABD tehditlerine devam etti, Rusya ve Çin'den sert tepki

Protestocuları koruma veya İran halkını destekleme iddiaları da dahil herhangi bir bahane ile ülkesine karşı güç kullanma tehdidinde bulunulmasının uluslararası hukukun ve BM Şartı’nın ihlali olduğunu hatırlatan Darzi,

"Çok geç olmadan bu tür hukuka aykırı eylemleri kesin olarak reddetmek ve kınamak açık bir hukuki, ahlaki ve siyasi sorumluluktur"

dedi. BM’nin güvenilirliğinin, temel yasakların korunmasına ve üyeler tarafından aşındırılmamasına bağlı olduğuna dikkat çeken Darzi,

"İran gerginlik ya da çatışma arayışında değildir. Ancak doğrudan veya dolaylı her türlü saldırganlık eylemi, BM Şartı’nın 51. maddesi uyarınca kararlı, orantılı ve yasal bir karşılık bulacaktır. Bu bir tehdit değil, yasal bir gerçekliğin ifadesidir"