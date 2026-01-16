İranlı göstericiler bahane İsrail için vurmak istiyor

ABD Başkanı Donald Trump, İran yönetiminin tutukladığı protestocuları idam etmesi halinde askeri operasyona başlanacağını açıkladıktan sonra çarşamba gecesi “Herhangi bir idam vakası” yok dedi. Ancak ABD medyasında Pentagon ve danışmanlarının Trump’a İran içindeki askeri ve stratejik hedeflere bombardıman yapılmasını önerdiği konuşuluyor. Geçmişte Irak ve Afganistan'ı işgallerle istikrarsızlaştıran ABD'nin daha önce İran'ın Rusya ve Esed rejimi ile birlikte Suriye'de işlediği katliamlara sessiz kalması, İsrail'in Gazze'de işlediği soykırımlara ortak olması ve Sudan'daki Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) militanlarının katliamlarını görmezden gelerek ülkenin içinde bulunduğu bu durumu İsrail ile normalleşmesi için bir baskı unsuru olarak kullanması ise Tahran'daki rejime gösterdiği tepkinin samimiyetsizliğini ortaya koyuyor. Trump'ın bu tavrı, İran'daki rejim yetkililerinin "dış müdahale" bahanelerini de haklı çıkararak İran halkının asıl taleplerinin gözden kaçmasına sebep oluyor.

WASHINGTON'DA TÜM SEÇENEKLER MASADA

Trump, Reuters'a İran’daki protesto ve iç gerilimlerin rejimi çökertme ihtimalinin yüksek olduğunu belirterek, “Böyle bir durumda hangi rejim olsa çökerdi” dedi. Bundan sonraki sürecin rejimin çökmesine sebep olsa da olmasa da takip edilmeye değer olduğunu dile getiren Trump, “Rıza Pehlevi (İran Şahı’nın oğlu) ile konuştum. Kibar bir adam ama İran’ı yönetmek için iç destek bulabileceğinden şüpheliyim. Eğer İran’daki liderler onu kabul ederse benim için de makbuldür” değerlendirmesini yaptı. Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt ise basın brifinginde "Başkan ve ekibi, (idamlar konusu) bu durumu yakından takip ediyor ve Başkan için tüm seçenekler masada olmaya devam ediyor" dedi.

SINIRLI ASKERİ OPERASYON İHTİMALİ

Trump, daha önce yaptığı açıklamalarda, İran’daki protestolarda ölü sayısının çok fazla olduğunu söyleyerek protestocuların idam edilmesi halinde bu ülkeyi askeri operasyonla tehdit etmişti. Trump’ın önceki gün yaptığı açıklamada, “İdamlar yapıldığına dair kanıt yok” demesi, gerilimi düşürme girişimi olarak nitelendirilse de ABD ordusunun Ortadoğu’daki hazırlıkları dikkat çekiyor. Pentagon, geçtiğimiz salı USS Franklin Roosvelt savaş gemisinin Kızıldeniz’e giriş yaptığını, ayrıca Çin Denizi’ndeki USS Abraham Lincoln gemisinin de Ortadoğu’ya hareket ettiğini bildirdi. Ortadoğu’daki birçok ABD üssünde de tahliye işlemleri yapıldığı aktarıldı. El-Cezire’ye konuşan eski üst düzey Pentagon yetkilisi David B. Des Roche ise Pentagon yetkililerinin Trump’a sınırlı bir askeri operasyonla İran rejimini zayıflatmayı önerdiğini söyledi. CNN’e konuşan Pentagon yetkilileri de Roche’u doğrularken, İran’da belirlenen hedeflerin nükleer tesisler ve balistik füze üretim tesisleri olduğu konuşuluyor. Trump’ın İran’da “hızlı ve sonuç alan bir eylem” istediğini belirten yetkililer, ABD başkanının bu seçeneği onaylayabileceğini öne sürdü.

ERAKÇİ: TERÖRLE SAVAŞIYORUZ

Fox News televizyonuna yaptığı açıklamada Trump’a cevap veren İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ise dış müdahale tehditlerinin vahim sonuçlar doğuracağını belirterek, “Teröre ve bozgunculuğa karşı üç haftadır verdiğimiz mücadelenin ardından üç gündür sükunet yaşıyoruz” dedi. İran’ın nükleer güç elde etme hakkından vazgeçmeyeceğini belirten Arakçi, savaş istemediklerini vurguladığı açıklamasında, “Tüm diplomatik yolları denememize rağmen Amerikan tarafı savaş istiyorsa kendimizi savunacağız. Herhangi bir müdahale bölgede vahim sonuçlara sebep olur” cümlelerini sarf etti.

İSRAİL’DE SAVAŞ HAZIRLIĞI

İran-ABD arasındaki gerilim ABD’nin en yakın müttefiki İsrail’i de etkisi altına alıyor. İsrail’in işgal altında tuttuğu Filistin’in güneyindeki Birusseba (Beer Şeva) bölgesi ve Ürdün Vadisi bölgesi belediyeleri, muhtemel İran saldırılarına karşı Necef Çölü’ndeki sığınakların hazır olduğunu ve “Sivilleri” kabul etmeye başlayabileceğini ilan etti. İsrail Yayın Kurulu’nun (KAN) bildirdiğine göre, İsrail ordusu da İran’a bilgi sızdırdığı gerekçesiyle bir askeri gözaltına aldı.

Ölü sayısı 2 bin 615

İran’daki protestolara ilişkin veriler sunan İran İnsan Hakları Aktivistleri (HRANA), ülke çapında üç haftadır devam eden protesto eylemlerindeki ölü sayısının 2 bin 615’e ulaştığını bildirdi. HRANA’dan yayınlanan açıklamada, protestolarda 2 bin 54 kişinin de yaralandığı belirtilirken 18 bin 470 kişinin de tutuklandığı aktarıldı.

İran yargısından Af Örgütü'ne yalanlama

İran’daki resmi yayın organlarında yer alan haberlere göre, İran Başsavcılığı tutuklu protestocuların idam edilmeye başlandığına dair iddiaları yalanladı. Başsavcılık, henüz herhangi bir idam kararı verilmediğini duyurdu. Uluslararası Af Örgütü (Amnesty), İran mahkemesinin 26 yaşındaki İrfan Sultani adlı bir protestocu hakkında idam kararı verdiğini ve kararın 14 Ocak’ta uygulanacağını öne sürmüştü.







