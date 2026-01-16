Yeni Şafak
İran gerilimi büyüyor: Pentagon talimat verdi, USS Abraham Lincoln Orta Doğu’ya yönlendirildi

12:1016/01/2026, Cuma
ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a yönelik açıklamalarının ardından Pentagon, USS Abraham Lincoln uçak gemisi ve saldırı grubunun Orta Doğu’ya gitmesi için talimat verdi. Nükleer yakıtla çalışan USS Abraham Lincoln uçak gemisi binlerce askeri personel ile çok sayıda savaş uçağı taşıma kapasitesine sahip.

ABD medyasının bildirdiğine göre Pentagon, USS Abraham Lincoln uçak gemisi ve saldırı grubunun Güney Çin Denizi’nden Orta Doğu’ya gitmesi talimatını verdi. İran’da 28 Aralık’tan bu yana devam eden protestoların ardından ABD’nin Tahran yönetimi üzerindeki baskısı arttı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın müdahale açıklamalarının ardından Washington yönetimi, bölgedeki askeri varlığını güçlendirme kararı aldı. ABD medyasının bildirdiğine göre Pentagon, USS Abraham Lincoln uçak gemisi ve saldırı grubunun Güney Çin Denizi’nden Orta Doğu’ya gitmesi talimatını verdi.

Nükleer yakıtla çalışan USS Abraham Lincoln uçak gemisi binlerce askeri personel ile çok sayıda savaş uçağı taşıma kapasitesine sahip.

ABD gazetesi The Wall Street Journal, Trump’ın USS Gerald R. Ford uçak gemisi grubunu ekim ayında Akdeniz’den Karayipler’e gönderme kararının şu anda İran’a yönelik muhtemel herhangi bir saldırıda rol oynayacak uçak gemisi gruplarının bulunmadığı anlamına geldiğini ve bunun Tahran ile önceki gerilimlerdeki duruma kıyasla farklı olduğunu bildirdi.

Gazete, bir ABD Donanması yetkilisine atıfta bulunarak, ABD’nin şu anda Karayipler’de 12 savaş gemisi bulunduğunu, Orta Doğu’da ise 6 savaş gemisi bulunduğunu aktardı.

ABD Merkezi Komutanlığı’nın "sorumluluk alanı", 4 milyondan fazla mil kareyi kapsıyor. Bu alan Kuzeydoğu Afrika, Orta Doğu, Orta Asya ve Güney Asya’da Mısır, Irak, Afganistan, İran ve Pakistan gibi 21 ülkeyi içeriyor.



