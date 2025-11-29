AB’de temel sorun fasılların açılmaması

Türkiye’nin, devam eden Avrupa Güvenlik Eylem Programı’na (SAFE) dahil olmasının ve bu mekanizmanın dışında bırakılmamasının önemini vurgulayan Fidan, “Türkiye'nin şu anda savunma sanayisinde gerçekten pazar olsun diye bir SAFE ile iş birliği arayışı yok. Hem NATO’daki rolümüz hem AB ile ilgili yapmaya çalıştığımız güvenlik temelli görüşmelerin birçoğu da bizim kendi stratejik güvenlik ihtiyacımızla AB ile beraber karşılamaya yönelik bir arayışımız var” diye konuştu. Wadephul da konuyla ilgili şunları kaydetti: “SAFE mekanizmasının Türkiye için ve Birleşik Krallık için önemli birer NATO müttefiki olarak açık olması gerektiğine, onları da kapsaması gerektiğine inanıyorum.”