AB’de temel sorun fasılların açılmaması

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi temaslarda bulunmak üzere Almanya’nın başkenti Berlin’e gitti.
Bakan Fidan, Dışişleri Bakanlığı önünde Alman mevkidaşı Johann Wadephul tarafından kapıda karşılandı. Görüşmeye geçen iki bakan daha sonra ortak basın toplantısı düzenledi.
AB üyeliği stratejik hedef
Türkiye ile Almanya arasındaki ilişkilerin yeni dönemde yeni bir ruhla yeni ivme kazandığını ifade eden Fidan, Alman mevkidaşı ile görüşmesinde Türkiye-AB ilişkilerinin de ele alındığını dile getirdi: “Türkiye'nin AB'ye üyeliği sürecinde kriter bazlı değerlendirme ile ilgili herhangi bir sorunu yok, olamaz da. Fakat burada temel sorun sürecin aslında ilerlemiyor oluşu, fasılların açılmaması. Bu noktada gerekli görüşmeleri yaptık. AB'nin fasılları tekrar açması, Türkiye ile süreci olabilecek en normal zeminde ilerletmesi beklentimiz bakidir. Bu konuda atılabilecek adımların olduğuna inanıyoruz. Şu anda Gümrük Birliği'nin güncellenmesi var, vize serbestisi diyaloğu var, Schengen vizesi konusunda vatandaşlarımızın çektiği sıkıntılar var, onların aşılması bizim için şu anda öncelik göstermekte ama AB üyeliği, Türkiye'nin şu anda stratejik hedefi olmaya devam etmekte.”
TÜRKİYE’YE YAKINLAŞMALIYIZ
Fidan’ın AB üyeliğiyle ilgili sözlerine Wadephul da şöyle karşılık verdi: “Gerçekten de AB için ve Türkiye için bunun çok iyi olduğuna inanıyorum. O zaman bu sözleri ciddiye almamız gerekiyor ve Avrupa Birliği olarak Türkiye'ye yakınlaşarak her türlü formatı, her türlü görüşme kanalını açarak bu iradeyi güçlendirmemiz gerekiyor. Bunu ciddiye almamız gerekiyor ve her ikimizin yararına olacaktır. Almanya bu bağlamda yeni sonuçların edinilmesi için önemli bir rol üstlenmek istemektedir.”
SAFE Türkiye için pazar arayışı değil güvenlik ihtiyacı
- Türkiye’nin, devam eden Avrupa Güvenlik Eylem Programı’na (SAFE) dahil olmasının ve bu mekanizmanın dışında bırakılmamasının önemini vurgulayan Fidan, “Türkiye'nin şu anda savunma sanayisinde gerçekten pazar olsun diye bir SAFE ile iş birliği arayışı yok. Hem NATO’daki rolümüz hem AB ile ilgili yapmaya çalıştığımız güvenlik temelli görüşmelerin birçoğu da bizim kendi stratejik güvenlik ihtiyacımızla AB ile beraber karşılamaya yönelik bir arayışımız var” diye konuştu. Wadephul da konuyla ilgili şunları kaydetti: “SAFE mekanizmasının Türkiye için ve Birleşik Krallık için önemli birer NATO müttefiki olarak açık olması gerektiğine, onları da kapsaması gerektiğine inanıyorum.”