SDG'nin yapısı bölgesel risk

AK Parti Genel Merkezi’nde milletvekililer ile bir araya gelen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, SDG’nin mevcut yapısının Türkiye için tehdit oluşturduğuna vurgu yaptı. Bakan Fidan, toplantıda küresel çaptaki son gelişmeler hakkında milletvekillerini bilgilendirdi. Türkiye'nin son dönemlerde yürüttüğü aktif dış politikaya değinen Fidan, “Türkiye eksenli, bağımsız ve milli dış politikamızı 360 derece perspektifiyle yürütüyoruz. Bu sayede, krizler çağında, kendi yönümüzü kendimiz tayin ediyoruz. Küresel ve bölgesel meselelerde kendi ağırlığımızı ortaya koyabiliyoruz" ifadelerini kullandı.

GAZZE’DE TÜM SÜREÇLERDE OLACAĞIZ

Gazze’de yürütülen süreçlerin tümünde Türkiye'nin de yer alacağını vurgulayan Bakan Fidan, “Filistin halkının hakkını, hukukunu koruyan ve barışı önceleyen diplomasi çizgimizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Her zaman vurguladığımız gibi, Filistin’de ve bölgede barışın anahtarı ‘İki Devletli Çözüm’dür. Filistin’de adil ve kalıcı barış için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

ŞARA’NIN GÜVENLİK KAYGISI VAR

Toplantıda Suriye'deki gelişmeler de ele alındı. Bakan Fidan, Suriye hükümetine ve ülkenin birlik-bütünlüğüne verilen destek çerçevesinde, Suriye ile her alanda ve düzeyde kapsamlı temasların devam edeceğini belirtti. Fidan, şunları söyledi: “Suriye’de yeniden imar ve ekonomik toparlanma için güvenlik ve siyasi istikrar ön şarttır. Ancak Şara Hükümeti’nin, güvenlik kaygısı veya çatışma baskısı altındayken bu konulara odaklanması zordur.”

SDG VE İSRAİL VURGUSU

Bakan Fidan, toplantıda SDG’ye ilişkin de değerlendirmelerde bulundu. Fidan, “SDG'nin mevcut yapısı, Suriye’nin milli birliği kadar Türkiye’nin ulusal güvenliği için de tehdit oluşturmaktadır. İsrail’in saldırganlığı, yayılmacı ve özellikle Suriye’nin güneyine yönelik istikrar bozucu faaliyetleri de Suriye için risk oluşturmaktadır” dedi.

UKRAYNA’DA MÜZAKERE TEMELLİ ÇÖZÜM

Türkiye'nin Ukrayna ve Rusya arasında diplomasi, diyalog ve insani hassasiyeti önceleyen dengeli politikası sayesinde, tarafları müzakere masasında buluşturabilen yegâne ülke olduğunu hatırlatan Fidan, şöyle konuştu: "Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile görüşmesinde, sahadaki duruma dair güncel gelişmeler ve ateşkesin sağlanabilmesi için çeşitli ihtimaller kapsamlı şekilde değerlendirildi. Kalıcı ve adil bir barışın sağlanması yolunda taraflarla yakın diyalog içinde etkin çabalarımızı ve müzakere temelli çözüm için kolaylaştırıcı rolümüzü sürdüreceğiz."












