Gündem ABDli turist Kapadokyada fotoğraf çekerken düşüp kayalıklar arasında sıkıştı
NEVŞEHİR

ABD'li turist Kapadokya'da fotoğraf çekerken düşüp kayalıklar arasında sıkıştı

Kapadokya'da fotoğraf çeken ABD'li turist 10 metre yükseklikten aşağı düştü. Kayalıkların arasına sıkışan kadını AFAD ekipleri kurtardı.

Haber Merkezi DHA
ABDli turist Kapadokyada fotoğraf çekerken düşüp kayalıklar arasında sıkıştı
ABD'li turist Kapadokya'da fotoğraf çekerken düştüğü kayalıklar arasında sıkıştı.

Kapadokya'da fotoğraf çeken ABD'li Greencejami Cee (58), dengesini kaybedip, 10 metre yükseklikten düştü. Kayalıklar arasında sıkışan kadın, AFAD ekiplerince kurtarılarak hastaneye kaldırılırken, ayağında kırık tespit edildi.

10 METRE YÜKSEKLİKTEN DÜŞTÜ


Olay, öğle saatlerinde, Göreme beldesi Kılıçlar Vadisi yakınlarında meydana geldi. Turistik gezi için Kapadokya'ya gelen ABD'li Greencejami Cee, çıktığı kayalıklardan cep telefonu kamerasıyla fotoğraf çekmeye başladı. Bir süre sonra dengesini kaybeden Cee, yaklaşık 10 metre yükseklikten düştü.

AFAD ÇIKARDI

Kayalıklar arasında sıkışan kadın için bölgeye AFAD ve polis ekipleri istendi. İhbarla gelen AFAD ekipleri, ABD'li kadını bulunduğu yerden kurtarmak için çalışma başlattı. Hilti ile yaklaşık yarım saat kırma çalışması yapan ekipler, ABD'li turisti sıkıştığı yerden kurtardı. Sağlık görevlilerince ayağının kırıldığı tespit edilen Greencejami Cee, ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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