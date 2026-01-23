ABD'nin ICE ajanları 5 yaşındaki çocuğu gözaltına alıp “yem” olarak kullandı

ABD’nin Minnesota eyaletinde Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) ajanlarının, 5 yaşındaki Liam Conejo Ramos’u okulunda gözaltına alıp ebeveynlerini yakalamak için "yem" olarak kullanması büyük bir infiale yol açtı. Olay, kurumun geçmişteki tartışmalı ve sert yöntemlerini tekrar gündeme getirdi.
İnsanlık dışı strateji için çocuğu kullandılar
Columbia Heights okul bölgesi yetkilileri ve yerel aktivistler, bir çocuğun bu şekilde kullanılmasını "iğrenç ve etik dışı" olarak nitelendirdi. Liam Conejo Ramos ve babası, evlerinden alındıktan sonra 2.000 kilometre ötedeki Teksas, San Antonio’daki bir gözaltı merkezine nakledildi.
ICE sivillere ateş açtı
Liam’ın "yem" olarak kullanılması, bölgedeki protestoların dozunu artırdı. İnsan hakları örgütleri, ICE’ın operasyonel başarı adına çocukları ve sivilleri tehlikeye atan bu stratejilerinin derhal durdurulması çağrısında bulunuyor. Minnesota’daki yerel yönetimler, federal hükümetten bu operasyonda yer alan ajanlar hakkında soruşturma açılmasını talep ediyor.
ICE’ın tartışmalı sicili: Türk vatandaşı olan Rümeyda Öztürk'ü de kaçırmışlardı
ICE’ın ilk skandalı değil. Yıllardır uyguladığı sert ve orantısız güç kullanımı nedeniyle eleştiri oklarının hedefinde. Özellikle Türk kamuoyunun yakından tanıdığı Rümeyda Öztürk vakası, bu yöntemlerin ne kadar ileri gidebileceğinin en somut örneklerinden biri olarak hafızalardaki yerini koruyor.
Ne olmuştu?
Tufts Üniversitesinde doktora eğitimi alan Türk öğrenci Rümeysa Öztürk, 25 Mart 2025 tarihinde, Ramazan ayında iftar için Massachusetts, Somerville'deki evinden çıktığı sırada ICE ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı.
Hukuksuz gözaltı sürecine sert eleştireler yükselmiş, ABD'li Senatör Bernie Sanders, Öztürk'ün Gümrük Muhafaza Dairesi tarafından gözaltına alınmasına "Trump'ın zulmünü durdurmalıyız" diyerek tepki göstermişti.
Yaklaşık 45 gün gözaltında tutulan Öztürk, federal mahkemenin "delil yok" kararıyla Mayıs 2025'te kefaletle serbest bırakılmıştı. Aralık 2025'te federal mahkeme, ICE'ın Öztürk'e yönelik işlemlerini "keyfi ve hukuka aykırı" bularak öğrenci statüsünün geriye dönük olarak iade edilmesine hükmetti.