ABD'nin ICE ajanları 5 yaşındaki çocuğu gözaltına alıp “yem” olarak kullandı

ABD’de Donald Trump’ın yeniden başkanlık koltuğuna oturmasıyla birlikte ivme kazanan "kitlesel sınır dışı" operasyonları, insani sınırları zorlamaya devam ediyor. 22 Ocak 2026 tarihinde Washington Post tarafından paylaşılan ve Minnesota’da dondurucu soğukta başında bereyle bir kamyonun arkasında tutulan 5 yaşındaki Liam’ın yüzündeki korkunun yansıdığı fotoğrafı büyük infiale sebep oldu. ICE (Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza) ajanlarının, küçük çocuğu ailesini ele geçirmek için bir "canlı kalkan" veya "yem" olarak kullanması eleştirilere yol açtı. ICE ajanları, evdeki ebevenylerini dışarı çıkarmak amacıyla küçük Liam’ı kapıyı çalmaya zorlayarak operasyonel bir araç olarak kullandı.

İnsanlık dışı strateji için çocuğu kullandılar

Columbia Heights okul bölgesi yetkilileri ve yerel aktivistler, bir çocuğun bu şekilde kullanılmasını "iğrenç ve etik dışı" olarak nitelendirdi. Liam Conejo Ramos ve babası, evlerinden alındıktan sonra 2.000 kilometre ötedeki Teksas, San Antonio’daki bir gözaltı merkezine nakledildi.

ICE sivillere ateş açtı

Renée Nicole Good'un ICE ekipleri tarafından saldırıya uğradığı an.

ABD'nin Minnesota eyaletindeki gerginlik, 7 Ocak 2026 tarihinde Minneapolis kentinde 37 yaşındaki Renée Nicole Good isimli ve bir çocuk annesi vatandaşın ICE (Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza) ajanı tarafından vurularak öldürülmesiyle zirveye ulaşmıştı.

Minneapolis'te ICE karşıtı gösteriler devam ediyor.

Liam’ın "yem" olarak kullanılması, bölgedeki protestoların dozunu artırdı. İnsan hakları örgütleri, ICE’ın operasyonel başarı adına çocukları ve sivilleri tehlikeye atan bu stratejilerinin derhal durdurulması çağrısında bulunuyor. Minnesota’daki yerel yönetimler, federal hükümetten bu operasyonda yer alan ajanlar hakkında soruşturma açılmasını talep ediyor.

ICE’ın tartışmalı sicili: Türk vatandaşı olan Rümeyda Öztürk'ü de kaçırmışlardı

ICE’ın ilk skandalı değil. Yıllardır uyguladığı sert ve orantısız güç kullanımı nedeniyle eleştiri oklarının hedefinde. Özellikle Türk kamuoyunun yakından tanıdığı Rümeyda Öztürk vakası, bu yöntemlerin ne kadar ileri gidebileceğinin en somut örneklerinden biri olarak hafızalardaki yerini koruyor.

Rümeysa Öztürk'ün gözaltına alındığı an.

Ne olmuştu?

Tufts Üniversitesinde doktora eğitimi alan Türk öğrenci Rümeysa Öztürk, 25 Mart 2025 tarihinde, Ramazan ayında iftar için Massachusetts, Somerville'deki evinden çıktığı sırada ICE ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı.

Hukuksuz gözaltı sürecine sert eleştireler yükselmiş, ABD'li Senatör Bernie Sanders, Öztürk'ün Gümrük Muhafaza Dairesi tarafından gözaltına alınmasına "Trump'ın zulmünü durdurmalıyız" diyerek tepki göstermişti.

Yaklaşık 45 gün gözaltında tutulan Öztürk, federal mahkemenin "delil yok" kararıyla Mayıs 2025'te kefaletle serbest bırakılmıştı. Aralık 2025'te federal mahkeme, ICE'ın Öztürk'e yönelik işlemlerini "keyfi ve hukuka aykırı" bularak öğrenci statüsünün geriye dönük olarak iade edilmesine hükmetti.



